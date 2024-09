Kako čisto je okolje, nam povejo »zmajevi mladički«

S tem dejanjem podjetje podpira ohranitev redkih živalskih vrst in spodbuja odgovorno ravnanje z okoljem, predvsem z vodo, ki je ključna za preživetje te endemične vrste. Postojnska jama, kjer te živali živijo, je tudi simbol ohranjanja pitne vode in čistega okolja.

Prebivalka slovenskih kraških jam, ki že stoletja buri domišljijo

Človeška ribica je največja jamska žival na svetu in je zavarovana kot ranljiva vrsta. Je dvoživka, plenilec, ki živi v podzemeljskih vodah. FOTO: Depositphotos

Človeška ribica, simpatična prebivalka slovenskih kraških jam, je bitje, ki že stoletja buri domišljijo.

V še ne tako davnih časih so ljudje verjeli, da v jamah živijo zmaji, saj so ta mala bitja z rdeče obarvanimi škrgami, ki spominjajo na bogat baročni ovratnik, ob naraslih podzemnih vodah priplavala na površje zemlje. Mnogi so človeške ribice tako imenovali kar »zmajevi mladički«. Toda, kdo je ta čudežna prebivalka podzemlja in zakaj je tako pomembno, da skrbimo za njeno okolje?

Človeška ribica ali proteus je edinstvena dvoživka, ki prebiva v temačnih in hladnih podzemnih vodah slovenskega krasa. Njeno telo je bledo rožnato, oči so zakrnele, zelo dobro pa ima razvita čutila. Orientira se s pomočjo vonja, okusa in posebnega zaznavanja vibracij v vodi. Ta nenavadna žival lahko živi tudi več kot 100 let.

Človeška ribica ni le čudež narave – je tudi pokazatelj, kako čisto je okolje. Ker živi izključno v kristalno čistih podzemnih vodah, njeno preživetje neposredno odraža stanje okolja. Če želimo ohraniti te izjemne živali, moramo poskrbeti, da bodo naše reke, potoki in podzemne vode ostale čiste.

Zakaj je varovanje okolja pomembno

FOTO: arhiv Postojnska Jama

Voda je vir življenja – tako za nas kot za človeško ribico. Toda onesnaževanje in neodgovorno ravnanje z naravo ogrožata tako njeno kot naše preživetje. Industrijski odpadki, kemikalije, odlaganje smeti in celo neustrezno kmetovanje lahko škodujejo vodnim virom in s tem tudi življenjskemu prostoru človeške ribice.

Če ne bomo skrbeli za čisto okolje, se bodo populacije človeške ribice začele zmanjševati, kar bi bil velik udarec za naravno dediščino Slovenije.

Ohranjanje čiste pitne vode in zdravega naravnega okolja je ključnega pomena tako za nas kot za vse živali, ki so od tega odvisne.

Generali Investments postal boter dvema človeškima ribicama

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame d. d., Mojca Marija Pregelj, vodja trženja pri družbi Generali Investments, in Katja Dolenc Batagelj, izvršna direktorica marketinga Postojnske jame d. d. FOTO: Generali Investments

V Generali Investments se zavedajo, kako pomembno je varovanje narave. Zato so se odločili, da aktivno podprejo projekt Protect Proteus in postanejo botri dvema človeškima ribicama. S tem želijo prispevati k ohranjanju tega edinstvenega bitja ter k večji ozaveščenosti o varovanju okolja in čiste podtalnice, ki je vir pitne vode.

Projekt Proteus Protect Postojnske jame je namenjen ohranjanju varnega in zdravega življenjskega prostora človeške ribice, v okviru katerega se razvijajo laboratoriji in sodelovanje z znanstveniki, ozaveščanje o pomenu podtalnice in pitne vode s ciljem ohranjati večno mlad planet.

Pri Generali Investments so pripravili tudi zanimivo nagradno igro, v kateri lahko otroci in njihove družine sodelujejo pri izbiri imen za ti dve človeški ribici. Ime lahko predlagate na njihovi spletni strani, kjer bo potekalo zbiranje predlogov.

Poskrbimo za naravo in našo prihodnost

FOTO: arhiv Postojnska jama

Oglejte si poučni video za najmlajše!

Človeška ribica nas opominja, kako dragoceno je čisto okolje. Varovanje narave in odgovorno ravnanje z našimi viri je naloga, ki jo moramo jemati resno. Z iniciativami, kot je ta, skupaj prispevamo k ohranjanju naših naravnih zakladov.

Pridružite se Generali Investments pri tej pomembni misiji – sodelujte v nagradni igri in pomagajte poimenovati človeški ribici. Hkrati pa se naučite nekaj novega o naši naravni dediščini in pomenu ohranjanja okolja, ki je ključno za naše otroke in vse prihodnje generacije.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments