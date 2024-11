Kako rdeči val vpliva na vaš denar

Šestdesete ameriške predsedniške volitve so osrednji politični, medijski in ekonomski dogodek leta. ZDA so neutrudljivi generator tehnološkega in gospodarskega razvoja, ki se se preliva v rast na ameriških borzah. V takšnem optimističnem borznem vzdušju je minilo letošnje obdobje pred volitvami, ko so delniški indeksi iz tedna v teden vztrajno dosegali nove rekorde.

Pričakovano znižanje davkov, zmanjšanje regulacije in spodbudna fiskalna politika

Ob zmagi republikanca Donalda Trumpa ekonomisti pričakujejo znižanje davkov, zmanjšanje regulacije in izrazito spodbudno fiskalno politiko, kar bi pozitivno vplivalo na ameriška podjetja, zlasti v sektorjih, kot so energija, finance in industrija.

Zmanjšanje davkov in manjša regulacija bi lahko podjetjem prinesla večje dobičke in dodaten zagon cenam delnic. Po drugi strani bi ta scenarij lahko povečal inflacijske pritiske, zaradi katerih bi bila ameriška centralna banka primorana ohraniti višje obrestne mere oziroma jih v pesimističnem scenariju celo spet dvigniti.

Pozitivno obdobje za globalne delniške trge

Obdobje po volitvah je zgodovinsko gledano, ne glede na izid, pozitivno za globalne delniške trge, še zlasti za ciklične in vrednostne (value) delnice. Poleg tega je pred vrati december, ki je najbolj donosen mesec na borzah. Ugodne makroekonomske razmere v ZDA podpirajo nadaljnjo rast delniškega trga. Zgodovina nas namreč uči, da je na koncu za trge, ne glede na barvo predsednika, pomembno ključno stanje v gospodarstvu in pričakovanja o prihodnji rasti dobičkov.

Povečanje domačih naložb in iskanje priložnosti

Opazimo lahko tudi premike na domačem finančnem trgu, kjer naložbe gospodinjstev nenehno rastejo. Po podatkih Banke Slovenije so finančna sredstva gospodinjstev konec drugega četrtletja 2024 dosegla 82,9 milijarde evrov, kar odraža povečanje za 6,7 milijarde evrov v zadnjem letu. To kaže na rast prihrankov in željo po večjih donosih, kar vlagatelje lahko spodbuja k razmisleku o alternativnih možnostih, kot so delniški trgi.

Podatki Banke Slovenije kažejo, da se naložbe v lastniški kapital pri nas močno povečujejo, zlasti v nefinančne družbe in investicijske sklade. Kljub večjemu tveganju, ki ga prinašajo naložbe na borzi, trenutni finančni trend odpira vrata dolgoročnim vlagateljem, ki iščejo možnosti za optimizacijo svojih prihrankov. Ob tem je pomembno upoštevati, da trgi ponujajo različne segmente – od tehnoloških podjetij do industrijskih delnic –, kjer vlagatelji lahko prilagodijo svojo strategijo glede na stopnjo tveganja, ki jo so pripravljeni sprejeti.

