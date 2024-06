Prestižni kipci čakajo na nove podjetniške zvezde

Medijska hiša Delo že osmo leto zapored začenja večmesečno poslovno kampanjo Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom S tehnologijo in ugledom podjetja konkurenčnejši na trgu dela. Vrhunec poslovne kampanje bo 7. novembra na gala prireditvi na Brdu pri Kranju, kjer bomo podelili prestižne kipce.

Podjetniške zvezde so dober promotor podjetništva, saj ustvarjajo uspešne zgodbe v različnih panogah. Ustvarjajo rešitve in proizvode, ki so v uporabi po vsem svetu. Ker pa slovensko gospodarstvo raste, rastejo tudi podjetja po prihodkih in številu zaposlenih.

Temu trendu sledijo tudi Delove podjetniške zvezde, zato od letos pozornost namenjamo ne samo malim in srednjim podjetjem (MSP), ampak tudi velikim. Letos bo tako potekal izbor petih nominirancev v kategoriji malih in srednje velikih podjetij ter izbor treh nominirancev v kategoriji velikih podjetij. Izbor bo opravljen na podlagi podatkov našega strokovnega partnerja, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Zmagovalca v kategoriji malih in srednje velikih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij bo izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, predstavnik ministrstva za gospodarstvo, predstavnik generalnega pokrovitelja, lanska Delova podjetniška zvezda, podjetje RLS iz Komende in predstavniki uredništva. Vsebine, povezane s projektom, boste od danes do novembra lahko brali ob četrtkih v časopisu Delo in na digitalnih platformah.

Prejemniki prestižnih kipcev

Zmagovalca v obeh kategorijah bosta prejela poseben prestižen kipec. Naj spomnimo, kdo vse so dosedanje Delove podjetniške zvezde. Lani je to postalo podjetje RLS Merilna tehnika iz Komende, ki izdeluje senzorje pomika in zasuka, pomembni njihovi kupci pa so proizvajalci robotov z vsega sveta. Robot je, kot poudarjajo v podjetju, zelo univerzalno orodje, ki lahko močno olajša delo, izboljša produktivnost in je koristen za procese.

Priznanje za naziv Delova podjetniška zvezda 2023 je iz rok predsednice države Nataše Pirc Musar in direktorja medijske hiše Delo Stojana Petriča prevzel Matija Novak, namestnik direktorja podjetja RLS Merilna tehnika. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kipec je pred tem leta 2022 prejelo podjetje Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 podjetje Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 podjetje Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Hkrati bo potekalo tudi glasovanje bralcev Dela in obiskovalcev spletne strani delo.si. In zmagovalec med vsemi podjetji po izboru bralcev bo prejel manjši kipec, ki ga bomo prav tako podelili na sklepni prireditvi. Vsa nominirana podjetja pa prejmejo tudi posebna priznanja. Bralci so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Roto iz Puconcev, leta 2022 podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom iz Črnomlja, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.

Zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti

Ne le velike in hitre spremembe v okolju, ki so na globalni ravni utemeljile nujnost trajnostnega razvoja, ampak tudi nove generacije, ki med največjimi izzivi v okolju prepoznavajo prav okoljska in družbeno odgovorna vprašanja, spreminjajo kupca in njegova pričakovanja. Zato je pomemben element konkurenčne prednosti tudi sposobnost hitrega odziva v razvojnih oddelkih na pričakovanje kupcev.

Za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti in produktivnosti podjetij pa je pomembna tudi implementacija ukrepov rešitev za zeleni prehod. Pri tem ne smemo pozabiti na dobre strategije za uporabo umetne inteligence, ki lahko prinese neprecenljive prednosti v poslovanju. Vendar so ob tem nujni del poslovnih načrtov tudi odlične strategije za kibernetsko odpornost.

Kadri so ključ do uspeha

Ne nazadnje, zmagovalna podjetja ne pozabljajo, da so kadri ključ do njihovega uspeha, blagovna znamka delodajalca pa ključna pri privabljanju talentov. V svetu, kjer je pomanjkanje talentov postalo vsakdanja realnost, je pomembno, da podjetja ustvarijo privlačno delovno okolje, ki privablja in zadržuje najboljše talente. Mladim in nadarjenim posameznikom je treba ponuditi več, na primer spodbudno in kreativno delovno okolje, v katerem se vsak posameznik lahko razvija in raste v svoji karieri.

Bralci so največ glasov namenili podjetju Roto iz Puconcev, ki ga vodi Nuša Pavlinjek. Priznanje pa sta ji podelila Marija Pregelj, namestnica direktorja sektorja finančnega svetovanja in vodja trženja v Generali Investments, ter odgovorni urednik Dela Bojan Budja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zagotoviti je treba urejene modele prenosa znanj, ki omogočajo neprekinjeno učenje in rast. Ključna pri privabljanju talentov je močna in prepoznavna blagovna znamka delodajalca, ki tudi povečuje zavzetost zaposlenih. To se pokaže tudi v manjši fluktuaciji in večji dobičkonosnosti podjetja.

Kakšni so kupci prihodnosti

V dobi trajnostnega razvoja velike spremembe v okolju in zavedanje novih generacij oblikujejo pričakovanja kupcev na vseh ravneh. Okoljska in družbeno odgovorna vprašanja niso več samo trend, ampak osrednje merilo, ki določa, kaj je res pomembno. Kupci se zdaj usmerjajo k podjetjem, ki delijo njihove cilje trajnostnega razvoja. Pričakujejo odgovorno ravnanje z naravnimi viri, skrb za dobro zaposlenih ter izbiro dobaviteljev z visoko stopnjo družbene odgovornosti.

Hitra prilagodljivost v razvojnih oddelkih in vrhunska poprodajna podpora postajata ključno orodje za ohranjanje konkurenčne prednosti. Sodobni kupci zahtevajo ne le izdelek, ampak celovito izkušnjo nakupa. Zanimajo jih napredni plačilni modeli in odgovorno ravnanje v proizvodni verigi. Želijo biti trajnostni, zato posegajo po trajnostnih izdelkih in storitvah.

Številna podjetja so že na poti k uresničevanju teh pričakovanj, vendar obstaja še veliko priložnosti za rast in izboljšave. Zato podjetja že gradijo trajnostno poslovanje, ki ne le izpolnjuje pričakovanja kupcev, ampak postavlja nova merila v posamezni panogi.