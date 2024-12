Kako podjetje Riko postavlja nove standarde v inženirstvu in gradbeništvu

Riko je že v 90. letih začel svojo preobrazbo iz dobavitelja opreme v ponudnika kompleksnih tehnoloških rešitev za avtomobilsko in traktorsko industrijo. S kombinacijo vizionarskega pristopa, tehnološkega razvoja in vlaganja v kakovost je svoje delovanje hitro razširil na nova področja. Danes podjetje pokriva intralogistiko, energetsko in okoljevarstveno infrastrukturo ter gradbeništvo. V zadnjih letih pa je z naprednimi projekti uspešno vstopilo tudi na področje prometne in informacijske infrastrukture. Njihova zavezanost okolju prijaznim projektom in nenehnim izboljšavam jih postavlja med vodilna podjetja na področju trajnostnih rešitev.

Z inovativnimi rešitvami podjetje presega slovenske meje in postavlja nove standarde na tujih trgih. Njihovi projekti združujejo tehnično znanje in trajnostne rešitve, kar jim omogoča, da ustvarjajo dodano vrednost na globalni ravni.

Trajnost kot glavna rdeča nit številnih projektov

V podjetju Riko je trajnostna usmeritev globoko zakoreninjena v vse njihove projekte. S svojim delovanjem dokazujejo, da trajnost ni ovira za inovacije, temveč nasprotno – postala je njihova glavna gonilna sila. Sodobne rešitve, kot so avtomatizirani logistični sistemi, energetsko učinkoviti gradbeni objekti in okoljevarstvena infrastruktura, so jasen dokaz, kako se lahko združita tehnološki napredek in odgovornost do okolja.

Riko se lahko pohvali s portfeljem, katerega 95 % so ekološki in okolju prijazni projekti. Spoznajte tiste, ki so v zadnjih letih najbolj odmevali.

#Za čistejše okolje

Podjetje Riko se podpisuje pod številne čistilne naprave za odpadne vode in centre za ravnanje z odpadki po Sloveniji in tudi na Hrvaškem. V začetku letošnjega leta je v uporabo predalo Center za ravnanje z odpadki Biljane Donje, ki na 46 ha in z najsodobnejšo tehnologijo predeluje biološke in mešane komunalne odpadke iz Zadrske in Ličko-senjske županije.

Trenutno intenzivno potekajo gradbena dela in sanacija obstoječih gradbenih objektov ter demontaža in montaža dela strojne opreme na mehanskem predčiščenju na čistilni napravi v Šibeniku, ki bo čistila odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja.

V Bjelovarju končujejo gradnjo bazena SBR na čistilni napravi Bjelovar. Začeli so poskusno obratovanje na čistilni napravi Požega in Zaprešič.

Zelo dejavni so seveda tudi v Sloveniji, kjer bodo začeli gradbena dela nadgradnje procesa obdelave blata na Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik. V Ljubljani so letos uspešno zaključili rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Ljubljana (CČNL) v Zalogu, ki je zaključek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane. Največja slovenska komunalna čistilna naprava, v kateri se v povprečju dnevno očisti več kot 70.000 kubičnih metrov odpadne vode, s svojim neprekinjenim delovanjem 24 ur na dan 365 dni na leto skrbi, da se v Ljubljanico izliva ustrezno prečiščena odpadna voda.

Centralna čistilna naprava Ljubljana. FOTO: arhiv podjetja Riko

V Riku so letos v konzorcijskemu partnerstvu s Kolektor, CGP in Kostak začeli z gradnjo odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivvnih odpadkov. To bo prvi jedrski objekt, postavljen v samostojni Sloveniji. Strateško pomemben projekt v Vrbini pri Krškem bodo naročniku ARAO predali v roku treh let.

#Zelena energija

V Riku pri gradnji energetske infrastrukture upoštevajo najvišje okoljevarstvene zahteve, sodelovanje s svetovno uveljavljenimi podjetji s področja projektiranja in dobave visokotehnološke opreme pa projektom zagotavlja minimalne stroške vzdrževanja, zanesljivost delovanja in optimalen energetski izkoristek. Med referenčne objekte se zagotovo vpisuje gradnja HE Brežice, ki so jo v Riku lani uspešno dopolnili s fotovoltaično elektrarno z nazivno močjo 6 MW. Letos so namenu predali novo sončno elektrarno Luki Koper, ki se razprostira na približno 15.000 kvadratnih metrih streh skladišč. Ta na letni ravni proizvaja toliko električne energije, kot jo v povprečju porabi več kot 880 gospodinjstev v Sloveniji.

Gradnja sončnih elektrarn na skladišču 50 in skladišču 51 v Luki Koper FOTO: arhiv podjetja Riko

#Boljša in trajnostna prometna infrastruktura

Podjetje se je v zadnjih letih uveljavilo tudi na področju prometne oz. železniške infrastrukture, ki s posodabljanjem omogoča večjo implementacijo zelenih trajnostnih konceptov. Tako so z elektro-strojno opremo opremili številne cestne predore v Sloveniji, trenutno so začeli montažo elektro-strojne opreme na predorih 2TDK. Podpisujejo se pod prenovo železniške proge Kranj–Jesenice in pod nadgradnjo železniške postaje Pragersko. Zaključili so tudi postavitev nove šestsedežnice na Veliki planini.

Velika planina FOTO: arhiv podjetja Riko

Tehnične inovacije za hitrejši napredek in večjo konkurenčnost

Razvoj podjetja Riko ne bi bil mogoč brez rednega prilagajanja notranjih poslovnih procesov. V Riku jih redno posodabljajo in optimizirajo organizacijsko strukturo. Področje financ, internega komuniciranja in projektnega vodenja uspešno digitalizirajo. Trenutno razvijajo na podlagi umetne inteligence lastni interni sistem za področje tehnične dokumentacije, generiranja pogodb na osnovi razpisne dokumentacije.

Na podlagi svojih dolgoletnih bogatih izkušenj na področju tehnoloških rešitev in inženirskih znanj RIKO uspešno rešuje posebne izzive skladiščenja in intralogistike na področju farmacevtske industrije, avtomobilske in elektroindustrije, prehrambne industrije, e-trgovine, pa tudi kulturno-umetniških ustanov.

Med večjimi projekti na tem področju je zagotovo gradnja avtomatiziranega visokoregalnega skladišča za kulise za bavarsko opero v bližini Münchna, ki so jo letos uspešno predali naročniku.

Skladišče za bavarsko opero. FOTO: arhiv podjetja Riko

Napredni gradbeni projekti

Bogata inženirska znanja v Riku nadgrajujejo s trajnostnimi načeli tudi v gradbeništvu. Na otoku Jersey so postavili leseno bencinsko črpalko, uspešno so prenovili hotel Riviera in dve vili hotela Park v Portorožu, v Ribnici gradijo Medgeneracijski športni kompleks Ribnica ter sodobni stanovanjski objekt, namenjen osebam, starejšim od 65 let. V Ankaranu na območju vojašnice Slovenske vojske gradijo največji plavajoči privez na obalah Sredozemlja s konzolnim dvigalom ter vso komunalno in energetsko infrastrukturo.

Riko s svojimi inovativnimi pristopi in strateškim načrtovanjem dokazuje, da je ključen partner pri razvoju trajnostnih rešitev in modernih inženirskih projektov. Njihov prispevek k napredku doma in v tujini postavlja trdne temelje za prihodnost, ki temelji na znanju, tehnologiji in skrbi za okolje.

Naročnik oglasne vsebine je Riko