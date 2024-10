To so mladi, ki bodo v prihodnosti zakrpali veliko luknjo

Na slovenskem trgu dela zadnja leta zeva velika luknja – pomanjkanje kadra s poklicno izobrazbo. Mladim, ki dokončajo katerega od programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, se za prihodnost svoje poklicne poti resnično ni treba bati. Delodajalci kar naprej iščejo izurjene, visoko kvalificirane delavce v različnih panogah.

Vendar kako naj pri veliki ponudbi programov poklicnega in strokovnega izobraževanja mladi najdejo poklic, ki jim bo pisan na kožo in v katerem se bodo izkazali ter si ustvarili uspešno kariero? Pri iskanju prave poklicne poti je ključnega pomena, da mladi upoštevajo svoje želje, sposobnosti in zanimanja. Poklicna pot ne pomeni le to, da bodo nekako zaslužili za preživetje, temveč je tudi priložnost za osebno izpolnitev in zadovoljstvo. Prava izbira poklica lahko posamezniku omogoči, da uživa v svojem delu in dosega izjemne rezultate.

Eden od odličnih načinov, kako od blizu spoznati številne poklice, je poleg informativnih dnevov tudi obisk tekmovanja v poklicnih spretnostih SloveniaSkills, ki ga vsako leto organizira Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) v Celju.

Največje slovensko tekmovanje v poklicnih spretnostih – SloveniaSkills 2024

Poklicno izobraževanje mladim omogoča hiter prehod na trg dela, kjer so mladi, ki končajo katerega od programov poklicnega in strokovnega izobraževanja izjemno iskan kader. FOTO: Jože Suhadolnik

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) že od leta 2010 vsaki dve leti organizira nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih SloveniaSkills, ki je namenjeno mladim do 24 let.

Letošnje tekmovanje SloveniaSkills je največje do zdaj, saj tekmovalci tekmujejo v kar 13 panogah: frizerstvo, slikopleskarstvo, kuharstvo, strežba, cvetličarstvo, aranžerstvo, kamnoseštvo, mehatronika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, razvoj spletnih strani, pohištveno in stavbno mizarstvo ter CNC rezkanje. Nabor panog vsako leto razširijo. Tako so letos prvič uvedli dve panogi – razvoj spletnih strani in CNC rezkanje. Integracija robotskih sistemov je bila letošnja demonstracijska panoga, ki pa bo leta 2026 tudi tekmovalna.

Tekmovalca v panogi IKT, kjer tekmovanje poteka ekipno. FOTO: Jože Suhadolnik

CPI je nosilec aktivnosti v okviru projekta Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki ga financirata Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija. Organizirajo tekmovanje SloveniaSkills in druge promocijske aktivnosti, ki spodbujajo višanje ugleda poklicev ter ozaveščanje o pomenu poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Zanimanje za tekmovanje narašča, saj si mladi želijo čim več tovrstnih izkušenj. Ne gre le za tekmovanje, to so izkušnje, ki te obogatijo na poklicni, pa tudi osebni ravni. »Dijaki in študenti v poklicnem in strokovnem izobraževanju nimajo toliko možnosti pokazati vse svoje talente kot tisti, ki se izobražujejo v splošnih programih. Zato smo zelo veseli, da imajo mladi možnost prikazati svojo odličnost in navdušiti tudi druge mlade, da sledijo tej poklicni poti,« je povedala Sara Gošnak, tehnična delegatka WorldSkills Slovenia pri CPI.

Sara Gošnak, tehnična delegatka WorldSkills Slovenia na Centru RS za poklicno izobraževanje FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jože Suhadolnik

Zmaga v Celju je vstopnica za Dansko Zmaga na tekmovanju SloveniaSkills tekmovalcem in tekmovalkam prinese vstopnico na evropsko tekmovanje EuroSkills, ki poteka izmenično vsako drugo leto. Lani je bilo v Gdansku, prihodnje leto pa se bodo odpravili na Dansko.

Zablestite lahko kot kamnosek

Martin Kandido, kamnosek, Marmor Sežana FOTO: Jože Suhadolnik

V kategoriji kamnoseštvo je letos zmagal mladi kamnosek iz podjetja Marmor Sežana Martin Kandido. Za nalogo so dobili izdelavo ene četrtine spodnjega dela stebra. »Delo je fizično zelo zahtevno, tehnično moraš biti zelo usposobljen in natančen, saj se tolerance merijo v milimetrih. Če imaš rad detajle, je to res zanimivo delo. Ko izdelek začenja nastajati, je celoten postopek veliko bolj grob kot proti koncu,« je povedal Martin Kandido, ki se je s kamnoseštvom začel spogledovati v srednji šoli, kjer so jim na programu aranžerstva predstavili ta program, ki se na srečo izvaja v njegovem mestu.

»Rekel sem si, zakaj pa ne bi poskusil. Rad imam fina dela, pa tudi možnost za zaposlitev je v Sloveniji precej dobra. Lahko odpreš svoje podjetje, ki ima velik potencial, da uspe,« je še dodal Martin Kandido. Čeprav je delo kamnoseka fizično zelo zahtevno, se v tem poklicu dobro znajdejo tudi dekleta. Med drugim se je lanska tekmovalka panoge kamnoseštvo uvrstila tudi na evropski del tekmovanja – EuroSkills v Gdansku na Poljskem.

Idealni poklici za vse, ki jih veseli oblikovanje lepega

Nejc Žvokelj, slikopleskar, Domplesk FOTO: Jože Suhadolnik

Med slikopleskarji se je z največ točkami na prvo mesto uvrstil slikopleskar Nejc Žvokelj iz podjetja Domplesk, ki se je letos tekmovanja SloveniaSkills udeležil že drugič. »Poklic slikopleskarja je za tistega, ki ima smisel za barve. V Sloveniji je poklic slikopleskarja zelo iskan, saj je dela res zelo veliko. Pri svojem delu opažam, da je vedno več povpraševanja po poslikavah v retro slogu, ki je zdaj postal spet zelo moderen,« je povedal Nejc Žvokelj.

Matjaž Majdič, vodja tekmovanja v slikopleskarstvu, Slikopleskarstvo Majdič FOTO: Jože Suhadolnik

Med tekmovanjem so morali trije tekmovalci – dve tekmovalki in en tekmovalec – opraviti pet nalog: polaganje tapete, pleskanje vrat, konstrukcija in barvanje znaka, pozicija nalepk, hitrostna skrita naloga, pri kateri morajo tekmovalci ujeti pravi barvni ton, po načrtu v čim krajšem času oblikovati dekor, in še prosta naloga, v kateri vsak tekmovalec izrazi sebe. Materiali temeljijo na vodni osnovi, tako da so okolju in zdravju prijazni. »Poklic slikopleskarja je zelo širok. Težja pripravljalna dela so fizično zelo zahtevna, kar je mogoče za dekleta preveč naporno. Pri zaključnih fazah pa je nujna natančna roka in smisel za barve, kontraste in prostor, saj morajo velikokrat strankam tudi svetovati. Zadnja leta so moderni pastelni, zemeljski toni. Dobro je, da imamo doma umirjene barve, da se sprostimo,« je o poklicu povedal vodja tekmovanja v slikopleskarstvu in predsednik slikopleskarske sekcije na Obrtni zbornici Matjaž Majdič, Slikopleskarstvo Majdič. Slovenski slikopleskarji se na tekmovanjih EuroSkill uvrščajo zelo visoko, tako so lani zasedli peto mesto med petnajstimi, kar je za Slovenijo zelo dobro.

Lara Gjergjek, cvetličarka, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje FOTO: Jože Suhadolnik

Na tekmovanju SloveniaSkills se je v panogi cvetličarstvo letos prvič preizkusila dijakinja četrtega letnika programa cvetličar na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Lara Gjergjek in osvojila drugo mesto. »Že od malega me veseli delo s cvetjem. Danes delamo šopek in veliko kompozicijo, včeraj smo izdelovali vence in aranžma v vazi. Sicer pa najraje izdelujem šopke in namizne aranžmaje ter dekoracije za prostore. Poklic je res lep. Sploh ne vem, kaj bi drugega delala kot cvetličarstvo, ker me res veseli,« je povedala Lara Gjergjek.

Obetajoča prihodnost mizarskega poklica

Nejc Zupančič, vodja tekmovanja v stavbnem pohištvu, Šolski center Novo mesto FOTO: Jože Suhadolnik

V panogi stavbno mizarstvo so tekmovali stavbni mizarji, ki so se pomerili v izdelovanju oken zapletenih oblik. Kot je povedal Nejc Zupančič, vodja tekmovanja v stavbnem pohištvu s Šolskega centra Novo mesto, je zadnja leta vedno več zanimanja za vpis na strokovne mizarske programe.

»Dober mizar mora imeti rad delo z lesom, delati mora s srcem. Za zaposlitev je pri nas zelo veliko možnosti, saj imamo ogromno lesa, iz katerega lahko nastanejo zanimivi in lepi izdelki. Slovenija se z ravnjo kakovosti v mizarstvu zelo približuje evropskim standardom, tako da se ne bojim za prihodnost mizarskega poklica,« je še pojasnil Nejc Zupančič, medtem ko so v ozadju brneli mizarski stroji. Zmagovalec v panogi pohištveno mizarstvo je bil Vid Gomaz (Lesarska šola Maribor), v panogi stavbno mizarstvo pa Matic Domadenik (Lesarska šola Maribor).

Ugled različnih poklicev, ki temeljijo na praktičnih spretnostih in različnih veščinah, se tudi pri nas počasi izboljšuje. FOTO: Jože Suhadolnik

Projekt Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU.

