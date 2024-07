V poklicno izobraževanje je treba posebej povabiti dekleta

Tako gotavljajo v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja Cedefop. Slovenija je med državami, v katerih je delež vpisanih v te šole najvišji, ob tem pa je med najvišjimi tudi razlika med spoloma. Za izobraževanje VET se pri nas po evropsko primerljivih podatkih, ki so sicer za leto 2021, odloča nekoliko manj kot 80 odstotkov fantov in dobrih 60 odstotkov deklet.

Iz podatkov slovenskega statističnega urada za šolsko leto 2023/2024 je razvidno, da je bilo v srednje strokovno in tehniško izobraževanje vključenih 49 odstotkov vseh fantov in 45 odstotkov deklet, več kot dvakrat večja pa je razlika pri vpisanih v srednje poklicno izobraževanje. Tega je obiskovalo 22 odstotkov vseh srednješolcev in manj kot desetina srednješolk.

Dodatna dimenzija razlik

Vpogled v programe izobraževanja, ki ga obiskujejo, razkrije še dodatno dimenzijo razlik. Na ravni srednjega poklicnega izobraževanja več kot štiri petine fantov obiskuje programe s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, od preostale petine pa se skoraj vsi šolajo na področju transporta, varnosti, gostinstva, turizma ter osebne nege ali na področju poslovnih in upravnih ved ter prava.

Med dekleti je 38 odstotkov vpisanih na srednje poklicne šole v programih transporta, varnosti, gostinstva in turizma ter osebne nege, vsaka četrta v programe poslovnih in upravnih ved ter prava, zgolj petina na področju tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter 11 odstotkov v programe zdravstva in socialne varnosti.

INFOGRAFIKA: Delo

Med vpisanimi v srednje tehniške in druge strokovne programe pa 47 odstotkov fantov izbere tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, medtem ko se za to odloči sedem odstotkov deklet, 17 odstotkov fantov v primerjavi z enim odstotkom deklet izbere področje IKT, 11 odstotkov fantov v primerjavi 18 odstotki deklet pa poslovne, upravne vede ter pravo.

Dekleta se najpogosteje (24 odstotkov) odločajo za zdravstvo in socialno varnost, kar izbere šest odstotkov fantov, več kot dvakrat večji delež v primerjavi s fanti (to je 16 odstotkov) jih izbere šolanje s področij transporta, varnosti, gostinstva, turizma in osebnih storitev, po približno 13 odstotkov se jih odloči za področje izobraževanja (en odstotek fantov) in umetnosti ter humanistike (pet odstotkov fantov).