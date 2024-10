Vrhunec nemškega avtomobilskega inženiringa

Mercedes-Benz ima najdaljšo zgodovino v avtomobilizmu, saj so ne nazadnje izumili prvi avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje v zgodovini človeštva. Mirno lahko zapišemo, da je pionirski in inovatorski duh zapisan v DNK znamke, kar se opazi in občuti tudi v limuzinah in karavanih Mercedes-Benz razred C. Razred C tako združuje sodobno tehnologijo, udobje in prestiž z inovativno obliko in naprednimi rešitvami, ki so prilagojene potrebam voznikov 21. stoletja. Njegov športno-elegantni dizajn z jasnimi linijami, aerodinamičnim profilom in čistejšimi bočnimi linijami ustvarja vtis dinamičnega vozila, pripravljenega za vsak izziv.

Oblika, ki očara in navduši

Oblikovalci so zunanjosti novega razreda C namenili prečiščene linije, ki so zasnovane tako, da poudarijo športno-elegantni značaj avtomobila. Pokrov motorja, okrašen z dvema izboklinama Power Dome, izraža športno naravnanost, medtem ko pomaknjena potniška kabina in vetrobransko steklo prispevata k prepoznavnemu »cab-backward« dizajnu, ki ga že poznamo iz prestižnih limuzin Mercedes-Benz. Zadek vozila je opremljen z značilnimi dvodelnimi LED-lučmi, ki poskrbijo za eleganten vtis podnevi in ponoči. S temi elementi avtomobil dosega uravnoteženost med prestižem in zmogljivostjo.

V potovalni kabini je zadnja generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX z velikimi zasloni, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. Foto: Žiga Intihar

Ko odpremo vrata razreda C, nas pozdravi sodobna notranjost, v kateri prevladujejo izbrani visokokakovostni materiali in oblikovanje, primerljivo z najprestižnejšim modelom znamke – razredom S. Voznika informira digitalni kokpit, katerega videz lahko prilagajamo po svojih željah. Tako lahko z nekaj enostavnimi kliki v hipu zamenjamo prikaz iz klasičnih merilnikov v sodoben, izčiščen pogled, ki prikazuje zgolj našo hitrost in delovanje asistenčnih sistemov. Navpični osrednji zaslon multimedijskega sistema MBUX še dodatno pričara duha sodobnosti in nakazuje številne možnosti povezovanja avtomobila in pametnih naprav.

Takšne občutke prestiža doživimo že pri vstopnih modelih razreda C, v bogateje opremljenih izvedenkah pa udobje izboljšajo denimo sedeži z možnostjo masažnih funkcij. Kot je značilno za Mercedes-Benz, so inženirji in oblikovalci dali poseben poudarek ergonomiji, kjer napredne nastavitve sedežev in volana omogočajo popolno prilagoditev tako za voznika kot za druge potnike.

Razred C postavlja standarde srednjega premijskega razreda. Foto: Žiga Intihar

Uporabnost in udobje

Brez zadržkov lahko zapišemo, da se v razredu C srečamo z oazami udobja. Tehnologija Energizing Comfort vključuje posebne programe, ki skrbijo za udobje potnikov z masažnimi funkcijami, nastavljivimi sedeži in ambientalno osvetlitvijo, ki lahko prilagaja atmosfero razpoloženju. Prostorna potniška kabina omogoča potnikom več prostora kot kdaj prej, saj je medosna razdalja večja za 25 mm, kar pomeni večje udobje spredaj in zadaj.

Na tem mestu velja poudariti, da razred C že pri vstopnih izvedenkah navduši z bogato serijsko opremo in naprednimi rešitvami. Tako so vse različice opremljene z:

multimedijskim sistemom MBUX z glasovnim upravljanjem in prilagodljivim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča enostavno uporabo brez odvrnitev pozornosti od vožnje,

LED-žarometi spredaj in LED-svetili zadaj za izboljšano vidljivost v vseh vremenskih razmerah,

naprednimi varnostnimi sistemi, kot so aktivni asistent zaviranja, asistent za ohranjanje voznega pasu in asistent za omejitev hitrosti, ki poskrbijo za varno vožnjo v vseh situacijah.

Razred C je tudi odličen sopotnik na službenih in družinskih potovanjih, saj ponudi velik prtljažni prostor. Tisti v limuzini meri 455 litrov, v karavanu pa kar 490 litrov oziroma 1510 litrov, če zložimo naslone zadnjih sedežev v ravno dno. Sicer pa se v prtljažnem prostoru skriva veliko praktičnih rešitev, kot so dvojno dno, večja odprtina za lažje nakladanje in dodatni odlagalni prostori na levi in desni strani.

Tehnologija, ki presega pričakovanja

Novi razred C se ponaša z najnovejšo različico že omenjenega naprednega multimedijskega sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki omogoča popolno prilagoditev uporabniški izkušnji. Sistem vključuje glasovno upravljanje, nadzor na dotik in možnosti upravljanja s kretnjami, kar vozniku omogoča preprosto upravljanje vseh funkcij brez preusmerjanja pozornosti s ceste. Funkcija Zero Layer pa še bolj poenostavlja uporabo multimedijskega sistema MBUX: s pomočjo umetne inteligence vam učljivi sistem glede na situacijo prikaže relevantne funkcije na domačem zaslonu – tako odpade njihovo zamudno iskanje. Poleg tega sistem vključuje funkcijo »Online Music«, ki omogoča neposreden dostop do glasbenih vsebin, ter pričakovano integracijo pametnih domov s funkcijo »MBUX Smart Home«. Tako uporabniki lahko iz svojega vozila nadzorujejo vse pametne naprave doma, kar dodatno poenostavlja življenje in prinaša popolno digitalno integracijo.

Mercedes-Benz je od nekdaj sinonim za prestiž, zanesljivost in varnost, kar avtomobil razreda C dokazuje že 40 let. Foto: Žiga Intihar

Varnost v ospredju

Mercedes-Benz razred C je opremljen z najnovejšo generacijo varnostnih asistenčnih sistemov, ki med drugim vključujejo v praksi zelo dobrodošle rešitve, kot so: aktivni asistent za ohranjanje razdalje Distronic, aktivni asistent za kolono in aktivni zaviralni asistent s funkcijo za prečni promet, ki preprečuje trke v mestnih razmerah. Dodajmo, da lahko vozilo opremimo tudi z napredno parkirno asistenco, ki med drugim omogoča iskanje primernega parkirnega mesta in samodejno parkiranje vanj. Ne le parkiranje, razred C zna tudi sam zapustiti parkirno mesto. S tehnologijami, kot je Digital Light, ki omogoča izjemno prilagodljivo in varno osvetljevanje cestišča, je razred C brez dvoma eden najvarnejših avtomobilov na trgu. To potrjuje tudi ocena 5 zvezdic EuroNCAP.

Napredna motorizacija in trajnostna vožnja

Poseben poudarek pri novi generaciji razreda C je na trajnosti. Vsi motorji, tako bencinski kot dizelski, so opremljeni s tehnologijo 48 V, kar pomeni manjšo porabo goriva in večjo moč, ko jo voznik potrebuje. V ponudbi so tudi priključni hibridi, ki omogočajo do 105 km električne avtonomije. Inženirji pri Mercedes-Benzu so poskrbeli tudi za večjo agilnost vozila, saj nova generacija omogoča krmiljenje zadnjih koles, kar zmanjšuje obračalni krog za 43 cm in omogoča boljšo okretnost v mestnih središčih in lažje parkiranje.

Večja odprtina prtljažnega prostora in paket odlagališč poskrbijo za prevoz raznovrstnih predmetov ali večje športne opreme. Foto: Žiga Intihar

AMG za najbolj dinamične

Prava poslastica za ljubitelje dinamične vožnje so limuzine in karavani razreda C, ki nosijo ime AMG. Ti so na voljo tako v šibkejši bencinski različici Mercedes-AMG C 43 4MATIC, ki pri limuzini razvije največjo moč 310 kW, kot tudi močnejši hibridni izvedenki Mercedes-AMG C 63 S e Performance, ki razvije kar 500 kW sistemske moči.

Terenski karavan

All-Terrain je oznaka za terensko karavansko izvedenko razreda C, ki je na voljo z dizelskim in bencinskim motorjem ter serijsko vgrajenim štirikolesnim pogonom. Poleg robustnejšega zunanjega videza je njegov pomembni adut tudi višja oddaljenost od tal, zaradi česar ga lahko brez skrbi, da bi kaj podrsali, zapeljemo tudi po kakšnem makadamu ali kolovozu.

