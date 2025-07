Na prašičji farmi niso odkrili nepravilnosti, na skritem posnetku pa

V nadaljevanju preberite:

Inšpekcija uprave za varno hrano vodi postopek v primeru obrata za rejo prašičev, v katerem so nastali skrivni posnetki krutega ravnanja pri kastraciji nekaj dni starih pujskov brez uporabe protibolečinskih sredstev, ki jih je objavilo društvo AETP. V društvu niso povedali, v katerem obratu so posnetki nastali, so pa informacijo posredovali upravi za varno hrano.

To se je zgodilo 24. julija, slab teden po objavi posnetkov, s katerimi so želeli preprečiti veto državnega sveta na novelo zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje kastracijo pujskov brez uporabe protibolečinskih sredstev. Državni svetniki so veto vseeno izglasovali, a so poslanci na ponovnem glasovanju zakon še četrtič potrdili.