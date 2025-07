Družinskih zdravnikov še vedno premalo. Kje je največ neopredeljenih pacientov?

V nadaljevanju preberite:

Na začetku tega meseca je bilo po podatkih ministrstva za zdravje 143.959 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. Po Sloveniji je 30 dodatnih ambulant družinske medicine, ki sprejemajo paciente z urejenim zdravstvenim zavarovanjem in so brez izbranega osebnega zdravnika. Na začetku meseca jih je bilo v teh ambulantah skupaj opredeljenih 29.362.

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da je vzrokov za neopredeljenost več. Kateri so vzroki in kakšni so in bodo ukrepi?