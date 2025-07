Po potresu z magnitudo 8,8 ob Kamčatki opozorila pred cunamijem za Tihi ocean

Na Japonskem, Havajih in v nekaterih delih zahodne obale ZDA potekajo množične evakuacije, potem, ko je potres z magnitudo 8,8 ob skrajnem vzhodnem delu ruskega polotoka Kamčatka sprožil opozorila za cunami po celotnem Tihem oceanu, poročajo tuji mediji. Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda je bil ta potres z magnitudo 8,8 šesti najmočnejši potres v zgodovini.

BBC navaja vire, ki poročajo o cunamiji v višini tri do štiri metre na Kamčati, okoli 30 centimetrov veliki valovi pa so dosegli mesto na otoku Hokkaido na severu Japonske.

Guverner Havajev Josh Green je ljudi pozval, naj upoštevajo ukaze za evakuacijo in ostanejo mirni, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump Američane opozoril, naj bodo pozorni na opozorila pred cunamijem, poroča BBC.

Opozorila pred cunamiji z različnimi stopnjami nevarnosti so bila izdana tudi za dele Kitajske, Filipinov, Indonezije, Guama, Peruja in Galapaških otokov ob obali Ekvadorja.

Na Kamčatki poškodovanih več ljudi

Po poročanju tiskovne agencije TASS je bilo na Kamčatki zaradi potresa poškodovanih več ljudi, pričakujejo pa se tudi močni popotresni sunki.

Guardian navaja, da je Rusija po do zdaj znanih podatkih najbolj prizadeta zaradi močnega potresa, pri čemer so poročali o določenih poškodbah v bližini epicentra na Kamčatki. Posnetki prikazujejo poškodovan vrtec na tem območju ter valove, ki so se zatekli v notranjost bližnjega pristaniškega mesta. Poročajo tudi o valovih, visokih do štiri metre.

Lokalni uradniki za zdaj niso poročali o hujših poškodbah. Oleg Melnikov, regionalni minister za zdravje v Rusiji, je povedal, da so se nekateri ljudje poškodovali med begom na prosto in v drugih manjših incidentih, poroča Reuters. Dodal je, da so vsi pacienti »trenutno v stabilnem stanju in do zdaj niso poročali o resnih poškodbah«.