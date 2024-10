»Z njeno pomočjo sem že v prvih mesecih prevzel zahtevnejše naloge«

Začetek nove službe je lahko eden najbolj stresnih trenutkov v poklicni poti posameznika. Neznano okolje, novi sodelavci, drugačna kultura podjetja in naloge, ki jih še ni imel, lahko hitro povzročijo občutek preobremenjenosti. V teh trenutkih je izjemno pomembno, da ima novozaposleni ob sebi nekoga, ki mu stoji ob strani in ga vodi skozi proces prilagajanja. Mentorstvo v teh situacijah pomeni več kot le posredovanje znanja – gre za psihološko podporo, usmerjanje, motivacijo in pomoč pri hitrejšem vključevanju v delovni proces.

Mentorstvo je v poslovnem svetu vedno bolj priznano in omogoča uspešno uvajanje novih kadrov in prenos znanja med generacijami. Poleg tega spodbuja medsebojno sodelovanje, inovativnost ter hkrati olajša izmenjavo znanja in izkušenj, kar prispeva k dolgoročnemu uspehu podjetja.

Petrol se tega zaveda in zato s svojim mentorskim programom gradi trdno vez med generacijami, spodbuja osebni in strokovni razvoj ter utrjuje svojo pozicijo vodilnega energetskega podjetja v regiji.

Mentorstvo kot most med generacijami

V Petrolu so mentorstvo uspešno vpeljali že pred časom in zelo hitro se je izkazalo za zelo učinkovit sistem uvajanja novih zaposlenih, ki se tako učijo od izkušenih sodelavcev. Na ta način tudi zelo hitro navežejo stike in se spoznajo, hkrati pa novozaposleni dobi priložnost za nova vprašanja in hitre odgovore. Redni pogovori z mentorji prinašajo konkretne nasvete in povratne informacije, ki zaposlenim pomagajo reševati vsakodnevne izzive.

Poleg tega mentoriranci pridobijo globlji vpogled v širše delovanje podjetja, zato se hitreje vključijo v delovni proces, tisti z več izkušnjami pa nenehno nadgrajujejo svoje znanje.

Mentorstvo je dinamičen proces, ki ne temelji zgolj na teoriji, ampak predvsem na praktičnem prenosu znanja. Mentorji in mentoriranci se redno srečujejo, da skupaj analizirajo težave, oblikujejo rešitve in načrtujejo karierni razvoj znotraj podjetja. Takšna podpora ne le krepi samozavest zaposlenih pri sprejemanju novih nalog, ampak jim tudi omogoča uspešno spopadanje z izzivi. In še dodaten bonus: mentorstvo hkrati utrjuje odnose med sodelavci in spodbuja boljše sodelovanje na ravni celotnega podjetja.

Mentorski program je učinkovito orodje za razvoj kadrov, s katerim Petrol ustvarja okolje, v katerem zaposleni nenehno napredujejo in gradijo svoje kariere. Gre za dolgoročno naložbo, ki krepi ne le znanje in veščine zaposlenih, ampak tudi njihovo motivacijo in pripadnost podjetju, kar neposredno prispeva k uspehu Petrola.

FOTO: Petrol

Tako pravijo mentoriranci: hitrejše mreženje in prenos znanja

Eden od mentorirancev, ki je v program vključen že več kot eno leto, pojasnjuje, kako mu je mentorska podpora pomagala pri prehodu v novo vlogo: »Moja mentorica mi je pomagala premagati začetne izzive in z njeno pomočjo sem že v prvih mesecih prevzel zahtevnejše naloge.«

Številni udeleženci mentorstva poudarjajo še dodatne prednosti programa, kot je pridobivanje dragocenih izkušenj. »Koristna posledica mentorstva je tudi mreženje in nabiranje izkušenj,« pravi eden od mentorirancev.

Vzajemna korist, ki tudi izkušenim daje nekaj svežine

Tudi mentorji so hitro spoznali, da jim ta vloga v podjetju prinaša številne koristi, jim odpira nove vidike delovnih procesov, predvsem pa jih napolni s svežimi pristopi in vpogledi v vsakodnevne obveznosti. »Mentorstvo v Petrolu je priložnost za resnično sodelovanje med generacijami. Spoznala sem toliko novih perspektiv, kar mi je odprlo popolnoma nov pogled na naše delo,« je povedala ena od mentoric, ki v programu sodeluje že tretje leto. »Takšna izmenjava mnenj med različnimi generacijami prinaša novo energijo in inovativne rešitve.«

V Petrolu z mentorskim programom ne gradijo le sedanjosti, temveč tlakujejo pot v prihodnost. Mentorstvo postaja ključni element, ki omogoča, da zaposleni skupaj s podjetjem rastejo in se razvijajo, s tem pa zagotavljajo Petrolu konkurenčno prednost tudi v prihodnjih letih.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol