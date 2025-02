Dve slovenski zdravnici med finalisti za International Medis Awards

Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je zaključila ocenjevanje 251 znanstvenoraziskovalnih prispevkov. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je tokrat ustrezalo 197 prijav. Komisija je izbrala 18 finalistov; med njimi sta dve zdravnici iz Slovenije: dr. Alja Kavčič, dr. med., s področja pediatrije in Vesna Marija van Midden, dr. med., s področja nevrologije. Slavnostna podelitev nagrad bo 13. marca 2025 v Ljubljani.

Inovativni vpogledi v možganska omrežja po perinatalni možganski kapi pri otrocih

Dr. Alja Kavčič, dr. med., z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je finalistka na področju pediatrije. Njeno raziskovalno delo EEG Alpha Band Functional Brain Network Correlates of Cognitive Performance in Children after Perinatal Stroke je bilo objavljeno v znanstveni reviji Neuroimage.

Dr. Alja Kavčič, dr. med. FOTO: Medis Awards

Študija raziskuje funkcijska možganska omrežja pri otrocih in mladostnikih po perinatalni možganski kapi z uporabo EEG-zasnovane (EEG: elektroencefalogram) funkcijske povezljivosti. Proučuje, kako je organizacija možganskih omrežij povezana s kognitivnimi funkcijami, kot so inteligenca, vidno-gibalna integracija in pozornost, z namenom izboljšanja razumevanja kognitivnega izida po perinatalni možganski kapi.

Po razpoložljivi literaturi je to prva študija, ki analizira funkcijska možganska omrežja na osnovi EEG-povezljivosti v tem kontekstu. Proučuje premalo raziskano področje funkcijskih možganskih omrežij in njihovo povezavo s kognitivnimi primanjkljaji pri otrocih po perinatalni možganski kapi.

Z raziskavo so dokazali, da je metodologija uporabna za proučevanje motenj povezljivosti v osrednjem živčevju. Poleg tega bi lahko ta pristop uporabili za odkrivanje novih napovednih označevalcev nevrološkega izida po okvari osrednjega živčevja in za ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja.

Napredna uporaba taVNS za izboljšanje hoje in kakovosti življenja pri Parkinsonovi bolezni

Vesna Marija van Midden, dr. med., z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je finalistka na področju nevrologije. Njeno raziskovalno delo The Effect of taVNS at 25 Hz and 100 Hz on Parkinson’s Disease Gait – A Randomized Motion Sensor Study je bilo objavljeno v znanstveni reviji Movement Disorders.

Vesna Marija van Midden, dr. med. FOTO: Medis Awards

Vesna Marija van Midden, dr. med., je o raziskavi povedala: »Študija je pokazala, da neinvazivna stimulacija vagusnega živca (taVNS) pomembno izboljša objektivne karakteristike hoje, kot so dolžina koraka, hitrost hoje in hitrost zamaha roke pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo. Z uporabo dvojno slepe, randomizirane študije smo dokazali, da lahko specifične frekvence taVNS izboljšajo karakteristike hoje bolnikov, ki se zaradi napredovanja bolezni slabo odzivajo na standardna zdravljenja.«

Objavljena raziskava je izviren znanstveni prispevek pri ocenjevanju novega terapevtskega pristopa, ki vključuje uporabo taVNS kot dodatnega zdravljenja pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Rezultati bi lahko imeli pomemben vpliv na klinično prakso pri zdravljenju teh bolnikov in izboljšanju njihove kakovosti življenja. To je bila tudi prva študija, ki je ocenjevala učinek različnih frekvenc taVNS pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo.

Tokrat je prispelo 251 prijav iz 11 držav

Vsi finalisti 11. International Medis Awards for Medical Research (po abecedi):

Dermatologija: Damian Meyersburg, Avstrija, in Mirjana Popadić, Srbija

Damian Meyersburg, Avstrija, in Mirjana Popadić, Srbija Farmacija: Aleksandra Stolić Jovanović, Srbija, in Dragana Milaković, Bosna in Hercegovina

Aleksandra Stolić Jovanović, Srbija, in Dragana Milaković, Bosna in Hercegovina Ginekologija: Julia Binder, Avstrija, in Marija Rovčanin, Srbija

Julia Binder, Avstrija, in Marija Rovčanin, Srbija Intenzivna medicina in anesteziologija: Martin Balik, Češka, in Tamara Braunschmid, Avstrija

Martin Balik, Češka, in Tamara Braunschmid, Avstrija Nevrologija: Vesna Marija van Midden, Slovenija, in Hana Mojžišová, Češka

Vesna Marija van Midden, Slovenija, in Hana Mojžišová, Češka Oftalmologija: Juraj Timkovič, Češka, in Ana Maria Varošanec, Hrvaška

Juraj Timkovič, Češka, in Ana Maria Varošanec, Hrvaška Pediatrija: Alja Kavčič, Slovenija, in Jelena Radić Nišević, Hrvaška

Alja Kavčič, Slovenija, in Jelena Radić Nišević, Hrvaška Pulmologija in alergologija: Filip Marković, Srbija, in Aleksandra Plavšić, Srbija

Filip Marković, Srbija, in Aleksandra Plavšić, Srbija Revmatologija: Ana Banko, Srbija, in Mirjana Zlatković-Švenda, Srbija

Za nagrade International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 251 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 197 prijav.

Slavnostna podelitev nagrad bo 13. marca 2025 v Ljubljani.

Mednarodna strokovna komisija z novimi člani

Prijavljena dela ocenjuje desetčlanska mednarodna strokovna komisija uglednih profesorjev. Da bi zagotovili objektivnost, imajo člani komisije triletni mandat in letos so bili imenovani novi člani. Iz Slovenije prihajata prof. dr. Sonja Praprotnik, dr. med., za področje revmatologije in prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., za področje dermatologije. Predsednik komisije prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., ima štiriletni mandat.

Natečaj je v letu 2014 ustanovilo slovensko farmacevtsko podjetje Medis, ki je tudi danes glavni pokrovitelj natečaja. Več na: www.medis-awards.com.

