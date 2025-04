Kako zmanjšati bolniške odsotnosti in izboljšati produktivnost zaposlenih

Brez njega ne moremo opravljati niti svojega poklica, saj bolezen omejuje naše sposobnosti in vpliva na našo vsakodnevno produktivnost. To je še posebej pomembno v današnjem času, ko dolge čakalne dobe in pomanjkanje hitro dostopnih zdravstvenih storitev vplivajo na številne posameznike in podjetja.

Prebivalstvo se stara, zdravstveni izzivi pa so vse večji. Stroka vsako leto na mednarodni dan zdravja, 7. aprila, opozarja na pomen izobraževanja, preventive in dostopnosti zdravstvenih storitev. Prav zadnje je pogoj za to, da lahko učinkovito poskrbimo zase in za svoje počutje. A skrb za zdravje ni zgolj individualna. Danes zaposleni ne pričakujejo le plače, ampak si želijo varnosti in dostopa do hitre in kakovostne zdravstvene oskrbe. Zdravje zaposlenih je zato temeljna naložba, ki prispeva k boljšemu podjetniškemu uspehu.

V videu preverite prednosti kolektivnega zdravstvenega zavarovanja in kako je podjetje Domel postal odličen primer, kako skrb za zdravje zaposlenih vpliva na dolgoročni uspeh podjetja:

Zmanjšajte bolniške odsotnosti in izboljšajte produktivnost

Dolge čakalne dobe so močno načele zdravstveno oskrbo prebivalstva – posamezniki predolgo čakajo na preglede, diagnozo in končno rehabilitacijo. Posledica sta negotovost in naraščajoča skrb med posamezniki, ki živijo v strahu zaradi poteka zdravljenja, hkrati se podaljšujejo tudi bolniški dopusti oziroma odsotnosti z dela, kar vpliva tako na produktivnost v kolektivih kot ne nazadnje tudi na socialno varnost obolelih.

Kako lahko vplivamo na to, da bomo manj na bolniškem dopustu? S preventivo in kakovostnim življenjskim slogom. Vendar je to glede na trenutne zdravstvene razmere premalo. Čakalne dobe so še vedno neskončne, na določene specialiste je treba čakati tudi več mesecev. Če navedemo zgolj nekaj primerov iz tedenskega poročila o čakalnih dobah, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ: na prvi pregled pri dermatologu je z napotnico s statusom NUJNO treba čakati v povprečju 342 dni, za nevrološki pregled 330 dni, za MR koronarnih arterij s KS več kot 420 dni, za MRA pljučnih arterij KS pa 330 dni. Celoten seznam si lahko ogledate tukaj.

Pot do diagnoze in nato zdravljenja lahko tako traja več mesecev ali tudi let, kar seveda povzroči večje zdravstvene težave, ki bi jih bilo možno v dani situaciji ob plačilu običajno visokih stroškov obravnavati hitreje v zasebnem sektorju.

Bolniške odsotnosti v Sloveniji in EU – vpliv na podjetja

V Sloveniji so v letu 2023 podjetja zaradi bolniških odsotnosti porabila rekordnih 3,1 milijarde evrov. Po podatkih NIJZ je bilo leta 2023 dnevno v povprečju bolniško odsotnih 50.126 oseb, pri čemer so bili glavni razlog bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva (10.714), sledijo poškodbe (8.705) in infekcijske oziroma parazitarne bolezni (5.070). Že vrsto let ugotavljajo tudi, da število dni na bolniškem dopustu v zadnjem desetletju stalno narašča: v letu 2023 je bila bolniška odsotnost v povprečju za 40 % večja kot v letu 2014 – pri moških se je povečala za 38 %, pri ženskah pa za 42 %. Bolniške odsotnosti zaradi teh bolezni niso breme le za zaposlene, temveč tudi za podjetja.

Poleg tega Slovenija v primerjavi z evropskim povprečjem spada med države z višjimi stroški bolniških odsotnosti. Evropska komisija poroča, da podjetja v EU vsako leto porabijo več milijard evrov za nadomestila zaradi bolniških odsotnosti, ki imajo negativne posledice za socialne sisteme in poslovanje. Podjetja se zato spopadajo z izzivom, kako zmanjšati te stroške ter hkrati izboljšati zdravje in produktivnost svojih zaposlenih. Obenem je treba poudariti, da v današnjem času zaposleni iščejo celovite pakete ugodnosti, ki presegajo zgolj plačo. Zato danes delodajalci čedalje bolj vlagajo v zdravstvene ugodnosti, da bi zadržali ključne kadre in zmanjšali odsotnosti z dela.

Domel kot vzoren primer podjetja, ki poskrbi za zdravje svojih zaposlenih

Vse pogosteje se zaradi vsega naštetega tudi v Sloveniji že prepoznavajo prednosti, ki jih prinaša dodatno zdravstveno zavarovanje, saj lahko to bistveno zmanjša število bolniških odsotnosti in poveča zdravje, motivacijo in produktivnost zaposlenih.

Podjetje Domel iz Železnikov že vrsto leto svojim zaposlenim zagotavlja dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje; že dolgo namreč prepoznava pomen celostne skrbi za zdravje svojih zaposlenih, s svojo odgovornostjo do njih pa postavlja visok standard za druge in je odličen primer, kako skrb za zdravje zaposlenih vpliva na dolgoročni uspeh podjetja. »Zaposleni so srce podjetja Domel. Njihova dobrobit ni le del družbene odgovornosti, temveč strateška odločitev za dolgoročni uspeh,« pravi. Posebno pozornost namenjajo duševnemu zdravju z izobraževanji o prepoznavanju stresa in podporo zaposlenim v stiski. »Med uspešne projekte spadajo brezplačno sveže sadje, možnost uporabe e-koles za premike med lokacijami in kolektivno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, ki zaposlenim omogoča hitrejši dostop do specialistov. Rezultati so odlični – manj bolniških odsotnosti, večja produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih. S tem Domel utrjuje svoj ugled privlačnega delodajalca za nove talente.«

Zdravstvena zavarovanja za podjetja – ključ do večje produktivnosti in manj bolniških odsotnosti

Dokaz, kako učinkovito je zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, potrjuje tudi, ki je v podjetju Domel zaposlen že več kot 37 let in je storitve PRVA Zdravje doslej uporabil že dvakrat: »Zaradi bolečin v hrbtu me je osebni zdravnik napotil na fizioterapijo. Čakalna doba je bila več kot 50 dni, PRVA pa mi je organizirala terapijo v enem tednu. Še bolj sem bil presenečen pri hitrem terminu za dermatologa – namesto čez tri mesece sem pri PRVI dobil termin dan po klicu.«

Zdravstveno zavarovanje ni le ugodnost za zaposlene, temveč tudi naložba, ki dolgoročno koristi podjetju. Zaposleni, ki imajo dostop do hitrih in kakovostnih zdravstvenih storitev, se hitreje vrnejo na delo. S tem se zmanjša število bolniških odsotnosti ter povečata motivacija in produktivnost.

Prednosti za podjetja so jasne:

Zmanjšanje bolniških odsotnosti : Zaposleni lahko takoj dostopajo do specialistov in nujnih zdravstvenih storitev, kar pomeni, da se hitreje vrnejo na delo.

: Zaposleni lahko takoj dostopajo do specialistov in nujnih zdravstvenih storitev, kar pomeni, da se hitreje vrnejo na delo. Povečanje motivacije in produktivnosti : Zaposleni, ki so zdravi in skrbijo za svoje zdravje, so bolj motivirani in produktivni na delovnem mestu.

: Zaposleni, ki so zdravi in skrbijo za svoje zdravje, so bolj motivirani in produktivni na delovnem mestu. Izboljšanje blagovne znamke podjetja : Podjetja, ki skrbijo za zdravje svojih zaposlenih, so privlačnejša za iskalce zaposlitve in prispevajo k večji lojalnosti med zaposlenimi.

: Podjetja, ki skrbijo za zdravje svojih zaposlenih, so privlačnejša za iskalce zaposlitve in prispevajo k večji lojalnosti med zaposlenimi. Zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti: S hitrejšim zdravljenjem in manj napotnicami podjetja zmanjšajo stroške nadomestil in bolniških dopustov, kar pripomore k večji učinkovitosti.

Rešitev za hitro dostopnost zdravstvenih storitev za vaše zaposlene

PRVA Zdravje omogoča hitro dostopnost do specialistov in zdravstvenih storitev. Zaposleni, ki se odločijo za zavarovanje PRVA Zdravje, imajo možnost naročanja pri specialistih v največ 10 delovnih dneh. Prav tako lahko dostopajo do mreže več kot 170 priznanih zdravstvenih izvajalcev na 25 različnih medicinskih področjih v Sloveniji in tudi na Hrvaškem. Zavarovanje, v katero je danes vključenih že več kot 17.000 zaposlenih, vsebuje tudi preventivne storitve in medicinske pripomočke, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja zaposlenih. Zadovoljstvo med vprašanimi je bilo v letu 2024 kar 98-odstotno.

