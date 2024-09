Številni slovenski pacienti se soočajo s čedalje več težavami

Kakšne so sploh možnosti za slovenske paciente? Po pregledu situacije in potreb trga kaže, da je trenutno najbolje misliti na svoje zdravje vnaprej in ustrezno poskrbeti za preventivo.

Nezadovoljstvo pacientov, skrbi in obupavanje nad tem, da je dostop do specialista sploh še realnost, so marsikaterega pacienta potisnili v negotovo stanje. »Ali bom sploh še lahko prišel/-la do zdravnika? Kaj, če se mi stanje nenadoma poslabša? Kdo me bo sploh lahko še pozdravil?«

To so resni dvomi in strahovi, ki pa imajo na srečo pravo rešitev. V ospredje prihajajo dodatna zavarovanja, pri katerih pacient ve, kaj ga čaka, kaj točno dobi in kdaj. Roki in postopki obravnave so jasni.

Danes biti bolan pomeni, da se v želji zgolj po ozdravitvi soočamo s številnimi drugimi težavami

Razmere na področju javnega zdravstva so alarmantne – nezadovoljstvo je veliko, kadra primanjkuje povsod, pri obravnavi napotenih pacientov je prišlo do reorganizacije, čakalne dobe so vedno daljše, pacienti pa vedno bolj zaskrbljeni, saj so številni ostali brez osebnih zdravnikov, kar velja tako za odrasle kot otroke.

Stanje je kritično in marsikdo na specialistični pregled čaka nedopustno dolgo, še huje je, da sploh ni jasno, kako bo prišel do napotnice za specialista, če nima niti osebnega zdravnika. Če si želimo čim prej priti do zdravnika, ga moramo plačati, kar je za večino pacientov nepredstavljivo drago.

Po zadnjem dostopnem poročilu iz NIJZ, ki so ga objavili 12. 9. 2024, se čakalne dobe iz meseca v mesec podaljšujejo. Povprečna čakalna doba na prvi termin s stanjem na dan 12. 9. 2024 za prve preglede pri stopnji nujnosti »HITRO« narašča, med najdaljšimi lahko izpostavimo:

Revmatološki pregled: povprečna čakalna doba 449 dni

Nevrološki pregled: povprečna čakalna doba 324 dni

Kardiološki pregled: povprečna čakalna doba 255 dni

Dermatološki pregled: povprečna čakalna doba 338 dni

Alergološki pregled otroka: povprečna čakalna doba 221 dni

FOTO: Depositphotos

Do zdravnika v največ 10 delovnih dneh

Danes najhitrejši in hkrati najugodnejši način dostopa do diagnostike, zdravil, operativnih posegov in tudi do rehabilitacij predstavljajo dodatna zdravstvena zavarovanja. PRVA Osebna zavarovalnica je z letošnjo jesenjo dopolnila in nadgradila ponudbo zavarovanja PRVA Zdravje, s katerim posameznikom med 1. in 70. letom zagotavlja organizacijo termina za zdravstvene storitve znotraj mreže 140 zasebnih zdravstvenih ustanov v največ 10 delovnih dneh.

Napotnica v rokah še ne pomeni, da se boste zdravili v roku

Šele ko nastopijo resnejše zdravstvene težave, se kot pacienti zavedamo, kako pomembno je, da dobimo ustrezno zdravniško oskrbo in diagnozo, na podlagi katere bo zdravljenje lahko učinkovito. V resnici pa se prav zaradi dolgih čakalnih dob in slabe dostopnosti izgubimo v sistemu – čakanje na prvi datum pregleda lahko postane neskončno dolgo.

Predstavljajte si primer, ki je lahko le eden od mnogih podobnih v naši okolici:

29-letna Maja ki ima sklenjeno zavarovanje pri PRVI Osebni zavarovalnici (predstavljamo teoretičen primer), je začutila bolečine v nogah – včasih se pojavijo kot mravljinčenje, včasih pa se čudna bolečina širi vse do križa. Sklenila je paket PRVA Zdravje Nadstandard, za katerega plačuje 21,48 EUR mesečno, vključenih ima več kritij, bistvena prednost poleg hitrega dostopa do zdravnikov v največ 10 delovnih dneh pa je zanjo v tem, da razen za področje radiologije, ne potrebuje napotnice svojega osebnega zdravnika. Ta prednost je na voljo v Sloveniji samo pri PRVI, obenem pa je mesečna premija za celoten paket bistveno nižja od stroškov, katerim posameznik ne uide, če se na tu vključene zdravstvene storitve naroči samoplačniško.

V primeru bolezni ali poškodbe se pri zdravljenju kot ključna prednost kaže celovita zdravstvena oskrba in hitre napotitve, ki s pomočjo zavarovanja v Majinem primeru potekajo bistveno hitreje, posledično pa je zato hitrejša pot do diagnoze in ustreznega zdravljenja. Hitro zdravljenje pripelje običajno do hitrejše ozdravitve, nenazadnje pa do hitrejše vrnitve v normalo in nazaj na delovno mesto. Vemo, da dolge bolniške odsotnosti povzročajo še upad dohodka oziroma povzročajo težavo tudi delodajalcu.

Po običajni poti bi Maja poklicala osebnega zdravnika, ki bi na podlagi pregleda ocenil stanje in Majo napotil do specialista. Če bi presodil, da bi jo moral pregledati specialist nevrolog, bi Maja z napotnico HITRO morala v povprečju čakati 324 dni (po podatkih NIJZ z dne 12. 9. 2024) – to je skoraj eno leto. Če bi nevrolog ugotovil, da Majine težave niso nevrološke, in bi jo napotil k drugemu specialistu, bi se čakanje nadaljevalo, pot do prave diagnoze in zdravljenja pa bi se samo še oddaljevala.

In prav čimprejšnja obravnava in posledično ustrezno zdravljenje sta ključ do hitrega okrevanja in vrnitev v vsakdanje življenje. K sreči lahko za razumne mesečne stroške vnaprej poskrbimo, da nam v primeru novonastale bolezni ali poškodbe ne bo treba ali čakati na preglede ali se na njih naročati samoplačniško – s sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja se marsikateri težavi ognemo.

Naročanje 24/7 in na pregled v 10 dneh Po podatkih NIJZ je pri 72 % storitev čakanje na termin obravnave daljše od dopustne meje, medtem ko PRVA Zdravje posamezniku omogoči naročanje 24/7, vse dni v letu in organizacijo na zdravstveno storitev v 10 največ delovnih dneh. Na spletni strani lahko z 10 % spletnim popustom v naslednjih dneh sklenete katerokoli kombinacijo, tudi novih kritij, prek spleta: Specialisti in zdravila, Preventivne storitve, Operativni posegi, Rehabilitacije, Medicinski pripomočki in Drugo zdravniško mnenje. Kaj so novosti zavarovanja? Pri najbolj priljubljenem kritju Specialisti in zdravila je zavarovalna vsota za možno povračilo stroškov zdravil na beli recept sedaj kar 500 EUR. Novost so tudi Preventivne storitve za deset različnih zdravstvenih storitev, ki so vam na voljo brez napotnice in medicinske indikacije; in Medicinski pripomočki za 56 različnih medicinskih pripomočkov iz različnih medicinskih področij. In še! Ob sklenitvi paketa PRVA Zdravje – Nadstandard vam sedaj pripada izjemna dodatna ugodnost: brezplačni GenePlanet MyLifestyle DNA test. Ta omogoča vpogled v genetske predispozicije in na podlagi le-teh pripomore k načrtovanju bolj zdravega življenjskega sloga.

Zdravljenje, kjer ni potrebna napotnica osebnega zdravnika

Kot omenjeno, je PRVA Osebna zavarovalnica edina v Sloveniji, ki ponuja, da s sklenitvijo kombinacije več kritij oziroma paketa NADSTANDARD lahko dostopate do kakovostnih zdravstvenih storitev znotraj celotne Prvine mreže, ki trenutno združuje 140 zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev, v 10 delovnih dneh tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Ob ugodnejši paketni ceni se tako lahko hitreje vrnete k vsakodnevnim dejavnostim, kar obenem pomeni tudi manjši izpad dohodka.

96 % zavarovancev je zadovoljnih

Na vse storitve se lahko naročite preko Asistenčnega centra Točka PRVA Zdravje ki je dostopen 24 ur na dan vse dni v letu ali pa preko spletne strani. Ob sklenitvi zavarovanja boste prejeli tudi dostop do uporabniškega portala moja PRVA, prek katerega boste lahko hitro stopili v stik z zavarovalnico in spremljali svoje zdravstvene storitve.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je v luči trenutnega stanja v javnem zdravstvu rešitev, ki zagotavlja hiter dostop do diagnoze in nadaljnjega zdravljenja. FOTO: Depositphotos

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.