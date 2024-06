»Strokovnjaki v Švici ji niso znali pomagati, mi smo je rešili obupa«

Spoznajte dr. Zdenka Trampuša, DDS in njegovo revolucionarno kliniko v Zagrebu. Razvil je protokol zdravljenja, ki je edinstven na Hrvaškem. Tudi več tisoč Slovencev je pri njem našlo nasmeh. Kakšna je skrivnost njegovega uspeha? Kaj je zanj največji izziv? Zakaj je njegov pristop tako drugačen?

Klinika, kjer je vse drugače

Pozabite na neskončno bele čakalnice, kjer vas med čakanjem na sprejem spremlja zvok zobozdravniškega svedra. V kliniki Ortoimplant Dental Spa so pod vodstvom izjemnega dr. Zdenka Trampuša, DDS ustvarili čisto drugačno okolje – slovijo po inovativnih pristopih in tem, da se pacienti pri njih počutijo domače. Da je tako, smo se prepričali tudi sami.

Naša prva ugotovitev? Nič ni tako, kot smo navajeni še iz otroštva. Že vhod v kliniko je nekaj posebnega, saj vstopite kar v bar, poimenovan ZUU BAR, v katerem igra sproščujoča glasba in kjer se pacienti in okoliški prebivalci družijo v sproščenem klepetu. Takoj ob prihodu se lahko otresemo prvih občutkov treme, saj nas sproščeno vzdušje takoj prevzame.

FOTO: Blaž Samec

»Želel sem odstraniti vse moteče dejavnike, ki jih pacienti največkrat povezujejo s strahom – zvok in vonj,« o razlogu za tako nenavaden koncept klinike pove dr. Trampuš, ki je tako na Hrvaškem kot v širši regiji postal sinonim za lep nasmeh.

Tako je nastal ZUU bar, ki se lepo povezuje s preostalim delom klinike, kjer so ambulante, laboratorij za zobno protetiko, spa center in udoben apartma.

Tukaj so nastale številne zgodbe o uspehu, ki so plod genialnosti dr. Trampuša. V 30-letni karieri se je ves čas posvečal izobraževanju in iskanju rešitev, ki bi pomagale tudi tistim, ki so bili prepričani, da ne bodo nikoli več imeli lepih in funkcionalnih zob.

Letos praznujete zelo pomembno, kar 30-letnico delovanja. To je nedvomno priložnost, da se ozrete malo v preteklost. Kako ste se pravzaprav znašli v tem poklicu?

Za svoj poklic sem se pravzaprav odločil že v sedmem razredu osnovne šole. Ko smo dobili za nalogo spis z naslovom Moj poklic, sem pisal o tem, da bom zobozdravnik. Kaj je bil moj notranji vzgib, ne vem. Verjetno ljubezen do nasmeha, do zob, ki so nekakšen izraz človekove osebnosti.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa ponujamo izključno fiksne rešitve za ljudi, ki so brez zob, predvsem za tiste brez kosti. FOTO: Blaž Samec

Vaša klinika je znana po implantoloških posegih. Kako to, da ste se odločili za to vejo zobozdravstva?

Moja predanost implantologiji izhaja iz tega, da sem vedno rad ustvarjal nov, lep in zdrav nasmeh. Najzahtevnejše pri tem je, kadar pacient nima dovolj substrata, torej kosti. Se pravi, da mu manjka temeljni del, kamor vstavimo vsadke. To je zame največji izziv. In največji izziv je pravzaprav največja motivacija, da naredim nove, lepe, zdrave in predvsem urejene zobe in zdrav nasmeh. Pri tem me ves čas vodi odličnost.

Kako pomembna je za vas odličnost v življenju in kaj vam pomeni odličnost v medicini?

Odličnost v medicini je vprašanje, ki si ga sploh ne bi smeli zastavljati, saj je temelj vsega človek in njegovo zdravje. Glede na to, da smo zaprisegli, so pri samem delu na prvem mestu odličnost ter visoka moralna in etična načela. Šele potem vse drugo.

Lahko navedete nekaj konkretnih primerov pacientov, ki jim nikjer drugje niso dali možnosti za zobne vsadke, vendar ste jih vi vendarle pozdravili in jim vrnili nasmeh?

Takšnih primerov je res veliko. Pred nedavnim je do mene prišla gospa s hudo osteoporozo, izpadli so ji vsi zobje. Bila je že obupana, saj je nihče v Švici ni želel operirati in ji vstaviti vsadkov. Osteoporoza ni kontraindikacija, težava pri njej je bilo hudo pomanjkanje kosti, v katero bi lahko vstavili vsadke. Mi smo ji pomagali in danes je presrečna.

Večinoma k nam prihajajo pacienti s kompleksnimi težavami – takšnimi, ki so pravi izziv tako za večino mojih kolegov kot za samo stroko. Tako da bi rekel, da je bolj ali manj vsak, ki pride v Ortoimplant Dental Spa, načeloma izziv za vsakega zobozdravnika, tudi zame. Rad imam izzive, rad rešujem skoraj nemogoče stvari, zato sem se odločil, da na nemogočih temeljih ustvarim nove zdrave nasmehe.

FOTO: Blaž Samec

V čem je pravzaprav skrivnost vašega uspeha? Kakšne metode uporabljate?

V kliniki Ortoimplant Dental Spa ponujamo izključno fiksne rešitve za ljudi, ki so brez zob, predvsem za tiste brez kosti. To so naša ciljna skupina, ki jim večina zobozdravnikov ne more ponuditi rešitve.

Protokol, ki našim pacientom omogoča, da dobijo fiksne zobe, je zaščitni znak All-on-4. Enostavni čeljustni vsadki ne zadoščajo več za izvedbo takšnega protokola od začetka do konca, saj je v populaciji vedno bolj izraženo pomanjkanje kosti zaradi parodontalnih težav, travme in drugih zobnih težav, ki so pacienta pripeljale do stanja brezzobosti in brez kosti.

V teh primerih za zgornjo čeljust uporabimo zigomatične vsadke. Poleg tega uporabljamo tudi rešitev, ki je lahko dodatna dobra stabilizacija, pterigoidni vsadki. V spodnji čeljusti takšni vsadki za nas niso primerni, ampak moramo ob tako velikem pomanjkanju kosti uporabiti subperiostalne implantate, ki se namestijo na kost in so s strani pritrjeni z vijaki ter imajo tako imenovani zunanji profil, ki služi kot nosilec za prihodnji most v spodnji čeljusti.

Posebne priprave na operacijo: linfna drenaža. FOTO: Blaž Samec

Zamislili ste si prav poseben protokol zdravljenja. Ga lahko opišete?

Pacient vstopi v rentgensko obdelavo, tako dobim osnovne podatke, na podlagi katerih izdelam terapevtski načrt. Po terapevtskem načrtu, ki ga pacient sprejme, vstopi v naš t. i. Dental Spa protokol, pri katerem z limfno drenažo najprej znižamo raven stresa, nato pa pospešimo presnovo z namenom, da bi imeli pacienti po operaciji čim manj stranskih učinkov. Najbolj jih seveda moti oteklina.

Potem ko prespijo v našem apartmaju za dnevni počitek, lahko drugi dan po ohladitvi in magnetoterapiji ter drugih spa tretmajih, ki smo jih namenili našim pacientom, odidejo domov in se protokol nadaljuje šele čez 15 dni, ko odstranimo šive.

Vsak operativni poseg pri nas poteka v tako imenovani analgosedaciji, po protokolu, pri katerem pacient dejansko spi, medtem ko dobi nove, fiksne, zdrave zobe in lep nasmeh.

Vrhunski apartma za paciente. FOTO: Blaž Samec

Po operaciji sledi tudi hlajenje s posebno masko. FOTO: Blaž Samec

Kako ste sploh prišli do takšnega protokola? Iz česa ste izhajali?

Idejo sem dobil ob branju študije o strahovih pred zobozdravnikom. Ugotovil sem, da pacienti strah največkrat povezujejo z neprijetnim vonjem in zvokom. Šele na tretjem mestu je bolečina. Tako sem najprej odstranil zvoke in vonjave ter namesto klasične čakalnice zasnoval kar dental spa kavarno. Na ta način smo odstranili neprijeten vonj pa tudi zvok in tako zmanjšali raven stresa pri pacientih. Bolečino smo odpravili z anestezijo in analgosedacijo, pri operacijah je vedno tudi anesteziolog. Tako smo pacientu med celotno terapijo odstranili vse tri res slabe elemente.

Tudi vaš sin gre po vaših stopinjah. Kaj ga je spodbudilo, da se vam je pridružil v kliniki?

Glede na to, v kakšnem okolju je odraščal moj sin Martin, je bila njegova odločitev za ta poklic precej logična. In seveda tudi ljubezen, ki jo je čutil do tega poklica, ga je neizogibno pripeljala na to pot. To je bila čisto njegova odločitev, noben otrok ne bi smel biti prisiljen izbrati svoje življenjske poti. Tudi Martin ne. Mislim, da ima klinika Ortoimplant Dental Spa svetlo prihodnost, ker je sin že od začetka popolnoma predan delu, in to ravno na področju odličnosti, torej na področju estetike in zdravljenja.

Kakšna je vaša vizija klinike v prihodnosti?

Tudi v naslednjih petih, desetih letih bomo usmerjeni v odličnost. Še naprej bomo usmerjeni k pacientu – pri nas bo vedno dobil tisti dodatni bonus – predtretma in potretma, kar je zelo pomembno za spremljanje rezultata. Navsezadnje pacient dobi tisto dolgotrajno, torej dolgoročno varnost, da bo protetično delo in implantologija delovala dobro in zelo dolgo. Naša osnova je komuniciranje preko naše PR službe, izobraževanje pacientov, kako vzdrževati in skrbeti za protetično delo, kako skrbeti za higieno in koliko to vpliva na sam protetični del in na ustno zdravje.

"Največji izziv so zame pacienti z zapletenimi težavami" FOTO: Blaž Samec

»Ne odlašajte z zdravljenjem brezzobosti. V vsakem primeru priporočam, da se prijavite na prvi pregled, ki je pri nas popolnoma brezplačen. Pridite in se prepričajte, da je stanje vaših ust in zob zadovoljivo, oziroma pravočasno rešite svojo težavo, da se ne poslabša.«