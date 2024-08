Tegobe, ki so še vedno tabu sodobnega časa

Na področju zdravja se je vsak od nas že srečal z manjšimi ali večjimi težavami – in o nekaterih je tistim, ki jih prizadenejo, zelo težko govoriti, pa čeprav jim povzročajo številne tegobe. In med tabuje sodobnega časa spada tudi inkontinenca.

Urinska inkontinenca ima lahko velike posledice za telesno, duševno in socialno dobro počutje žensk in moških. Zato se na različnih ravneh vse več posvečajo tudi ozaveščanju in informiranju ljudi o tem problemu, med drugim pojasnjuje Karmen Bolta, strokovna vodja v podjetju Abena Helpi. Zanimivo pa je, pravi, da večina brez zadržkov lahko govori o težavah z mehurjem, ne pa tudi o inkontinenci.

Omenjeno podjetje je del danske skupine Abena, sicer družinskega podjetja, ki deluje na več kot 90 trgih po svetu. Njihov cilj pa je, kot pravi sogovornica, poenostaviti življenje posameznikom s takšnimi rešitvami, tudi inovativnimi, ki pomagajo premagovati konkretne izzive na področju zdravja in s tem pripomoči k višji kakovosti življenja.

Evropa ima največji delež starejših žensk na svetu, zato so posledice urinske inkontinence za starejše ženske še posebej pomembne, saj za sabo potegnejo številne dejavnike tveganja. Kakšna je na splošno ozaveščenost glede inkontinence?

Žal je inkontinenca še vedno tabu, pa čeprav se z njo ne soočajo samo starejše odrasle ženske, ampak tudi moški in mlajši bolniki ali pa je lahko posledica različnih bolezni itd. Urinska inkontinenca je sicer pogostejša pri ženskah zaradi nosečnosti, poroda in menopavze. Zato se na različnih ravneh vse več posvečajo tudi ozaveščanju in informiranju o tem problemu; temu smo se pridružili tudi proizvajalci pripomočkov za lajšanje teh tegob. Če sem iskrena, je verjetno lažje govoriti o tem tistim, ki nimamo težav z inkontinenco. Ko imaš težave z inkontinenco, posebno, če so večje in pogoste, potem tudi z najboljšimi rešitvami ni zelo velike diskretnosti, pa tudi velikega udobja ne.

In glede na to, da smo tako v Evropi kot tudi v Sloveniji starajoča se populacija, bo tega vedno več. To je razvidno tudi iz trenda rasti, zabeleženega v letnih poročilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS); v letu 2023 so namreč plačali 25,89 milijona evrov za inkontinenčne pripomočke, izdane na naročilnico za medicinski pripomoček zavarovanim osebam v domači oskrbi oziroma na zbirno naročilnico zavarovanim osebam, bivajočim v socialno-varstvenih zavodih, medtem ko je v letu 2022 ta znesek znašal 22 milijonov evrov. Višjemu strošku pa poleg naravne rasti starajoče se populacije prispeva tudi na naročilnico dodani četrti pripomoček za inkontinenco ter možnost izbire samo nočnih, bolj vpojnih pripomočkov.

Zakaj je inkontinenca še vedno tabu?

Inkontinenca je tabu tema, o kateri je še vedno težko govoriti, saj zadeva našo intimo. Zanimivo pa je, da večina brez zadržkov lahko govori o težavah z mehurjem, ne pa tudi o inkontinenci. Ta je tudi v preteklosti že obstajala. Vendar se o njej sploh ni govorilo, ne na ta način, pa tudi inkontinenčnih vložkov oziroma predlog še ni bilo, ampak samo higienski vložki. Inkontinenca oziroma nehoteno uhajanje urina je veliko pogostejše, kot mislimo. Še večji tabu pa sta fekalna in analna inkontinenca. Vzroki za inkontinenco so različni, in prav zato naj bi se vsak, ki ima težave, o tem posvetoval z zdravnikom.

Dandanašnji sicer poleg tradicionalnih obstajajo tudi že tako imenovani pametni pripomočki za inkontinenco s senzorjem; vendar je tudi ta rešitev v naslednjem koraku povezana s kadrom, ki preko aplikacije na pametni napravi spremljajo podatke oziroma izkoriščenost pripomočka za inkontinenco, da ga lahko zamenjajo šele takrat, ko je to res treba. Vendar to pomeni tudi prilagoditev delovnega procesa negovalcev in oskrbovalcev na oddelkih, kjer se že tako ali tako soočajo s pomanjkanjem kadra.

Sicer pa je treba biti pri uporabi inkontinenčnih pripomočkov pozoren, da se uporabljajo le tako veliki in vpojni pripomočki, kot jih potrebuje posameznik, saj v nasprotnem primeru lahko pride do različnih težav, najpogosteje do nehotenega iztekanja vsebine, pa naj bo to zaradi neustrezne velikosti ali nepravilne namestitve. Pogosti spremljevalec pri različnih stopnjah inkontinence je tudi inkontinenčni dermatitis, ki nastane zaradi izpostavljenosti urinu in/ali blatu, veliko vlogo igra tudi trenje pripomočka ob kožo, predvsem takrat, ko so uporabljene neustrezne velikosti oziroma je časovni interval med menjavo pripomočka predolg. Saj tudi nočnih higienskih vložkov ne uporabljamo takrat, ko jih ne potrebujemo, kajne?

In kakšni so trendi na tem področju v Evropi in po svetu?

Naj navedem raziskavo glede uporabe vpojnih higienskih izdelkov pri dojenčkih in odraslih v Avstraliji, ki je bila modelirana za obdobje od leta 2020 do 2030 – po teh ocenah naj bi odpadki vpojnih higienskih izdelkov, ki jih ustvarijo odrasli, vključno s pripomočki za inkontinenco, do leta 2030 zaradi staranja prebivalstva znašali od štiri- do desetkratkrat več kot pri dojenčkih.

Na področju pripomočkov za inkontinenco, prijaznih tako uporabniku kot tudi okolju, so po moji oceni v EU vodilne skandinavske dežele. Tendence pa gredo v to smer, da želijo imeti vsi čim bolj kakovostne, udobne ter seveda diskretne pripomočke. In slednje je najpomembnejše pri tem, saj se osebe z inkontinenco tega sramujejo in si ne želijo občutka, da jih na primer zaradi predlog, vpojnih hlačk ali plenic vsi gledajo. Kot pravijo, je to tako, kot če voziš brez vozniškega izpita in misliš, da to vsi vedo, čeprav v resnici tega nihče ne ve, razen tebe.

Te zadeve niso preproste, saj se osebe z inkontinenco podzavestno kar naprej opazujejo, če je vse v redu s predlogo, hlačkami ali plenico ali pa nosijo srajce oziroma jopice do kolen. Zato je pomembno, da mora biti pripomoček čim manjši, ampak dovolj vpojen, da te zaščiti. So pa novejši materiali takšni, da so lahko izdelki čim bolj tanki, ampak še zmeraj dovolj vpojni in udobni.

In kaj bi bili lahko naslednji koraki?

Da bi lahko začeli delati bolj konkretne korake, bi morali v Evropi še bolj ozaveščati ljudi o aktivnem zdravem staranju, ki se začne z zdravim življenjskim slogom v mladih letih. Torej, s preventivo, kar pomeni zdrav življenjski slog, gibanje, ohranjanje mišične mase. To ni pomembno samo zaradi inkontinence, ampak za zdravo življenj nasploh, saj vemo, da ljudje ponavadi reagiramo šele takrat, ko imamo problem.

Preventiva je pomembna pred nastankom problema, in čeprav se preventivi že veliko posvečamo, je to še vedno premalo, tudi na nacionalni ravni. Inkontinenca namreč ne pomeni samo uporabe – in to na pravilen način – pripomočkov zanjo, ampak tudi preprečevanje težav s kožo, ki nastanejo zaradi trenja ali pa zaradi uporabe neustreznih pripomočkov. In ker gre pri tem za našo intimo, težave ponavadi na začetku vsak sam rešuje kakor ve in zna, in raje kot zdravnika za nasvet povpraša na svetovnem spletu. Uhajanje urina pa ima, kot vemo, tudi specifičen sladkoben vonj, kar povzroča nelagodje tudi v okolici. Zato klasični higienski vložki niso dobra izbira pri teh težavah.

Poleg tega so najbolj ranljiva skupina starostniki, ki živijo sami, saj ponavadi niso vešči spletnih orodij, da bi preverili, kaj vse jim pripada oziroma jim je na voljo; ali pa tudi niso zavarovani ter imajo strašno stisko. Inkontinenca je kar veliko vsakodnevno breme za vsako posameznico in posameznika, še posebej starejše. Starejši si namreč ne upajo niti do tržnice, če ne vedo, kam bodo lahko šli na toaleto.

Na spletu je na splošno in tudi pri posameznih ponudnikih dostopno veliko informacij o inkontinenci. Za starejše generacije pa podjetja, ki se ukvarjamo tudi s pripomočki za inkontinenco, informacije pripravljamo v brošurah, v tiskani obliki in preko brezplačnih številk, kamor lahko starejši pokličejo za naročilo vzorčkov, in takrat potem tudi ponavadi vprašajo za dodatne informacije. Z nami, ki delamo na tem področju, se tako lažje pogovarjajo po telefonu, saj jih ne poznamo. Poleg tega je svetovanje glede inkontinence na voljo tudi v lekarnah, kjer imajo svetovalne kotičke, in v specializiranih trgovinah.

Moram pa poudariti, da so pripomočki za inkontinenco vseh proizvajalcev narejeni za več epizod uriniranja in jih zato ni treba takoj zamenjati, saj je površina vpojnega jedra, ki je v stiku s kožo, suha. Da bi zadostili potrebam po različni vpojnosti, je na voljo širok izbor različnih modelov in stopenj vpojnosti.

Pravilna izbira in nameščanje pripomočka za inkontinenco sta osnovi, saj se s tem lahko izognemo nehotenemu iztekanju, težavam s kožo, pa tudi neprijetni uporabniški izkušnji s pripomočkom. S tem se ukvarjamo vsi, ki smo del preskrbe s pripomočki za inkontinenco. Začne se že v ambulanti, nadaljuje v lekarni ali specializirani trgovini. Zelo pomembno vlogo pri svetovanju in praktičnem prikazu nameščanja pa imajo tudi patronažne sestre ter negovalci, ki se srečujejo z uporabniki v njihovem domu.