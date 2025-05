»V manj kot dveh mesecih sem opravila vse potrebne preiskave in terapije«

Bolečine v križu, vratu in hrbtu niso izzivi, s katerimi se spopadajo samo starejši. Stres, dolgotrajno sedenje, nepravilna telesna drža in premalo gibanja so glavni razlogi za to, da so težave s hrbtenico postale del vsakdana večine prebivalcev v Sloveniji – tudi mladih in delovno aktivnih.

Bolečina v križu je globalna zdravstvena težava, ki prizadene skoraj vsakogar vsaj enkrat v življenju. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bila bolečina v križu leta 2020 najpogostejši vzrok invalidnosti na svetu in stanje, zaradi katerega največ ljudi potrebuje rehabilitacijo. Z naraščanjem in staranjem svetovnega prebivalstva število primerov hitro raste – do leta 2050 naj bi z njo živelo kar 843 milijonov ljudi. Največ primerov se pojavi v starosti med 50. in 55. letom, pogosteje pri ženskah, a se lahko pojavi v vseh starostih. V približno 90 % primerov gre za nespecifično bolečino, kar pomeni, da ni neposrednega patološkega vzroka, zato je ključno pravočasno in strokovno ukrepanje.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se v Sloveniji z bolečinami v križu in kroničnimi okvarami hrbta srečuje kar 59,5 % prebivalcev, kar je več kot v povprečju Evropske unije. To stanje je posebej pogosto med pisarniškimi delavci, ki pogosto nimajo ustrezne podpore pri sedenju, se ne gibajo dovolj ali ne izvajajo vaj za krepitev mišic.

Hernija, tihi sovražnik sodobnega življenjskega sloga

Med pogostimi težavami s hrbtenico je tudi hernija, ki lahko povzroči močne bolečine, mravljinčenje, oslabljeno mišično moč in celo nezmožnost gibanja.

Hernija vratne hrbtenice nastane, ko se disk, ki deluje kot blažilnik med vretenci, izboči iz svojega običajnega položaja in pritisne na živce v hrbtenici. Hernija ni le boleča, ampak tudi nevarna, saj lahko vpliva na gibljivost, kar povzroči dolgotrajno nezmožnost za opravljanje vsakodnevnih nalog ali dela.

Simptomi hernije vratne hrbtenice vključujejo:

bolečine in napetost v vratu ali ramenih

mravljinčenje ali šibkost v rokah

omejeno gibljivost vratu

težave pri ohranjanju ravnotežja ali težave pri hoji v hujših primerih

Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje: prihrani vam čas in skrbi

Pot do diagnoze in zdravljenja hernije v javnem sistemu ni tako hitra, kot bi si želeli. Povprečna čakalna doba za ortopedski pregled v Sloveniji z napotnico s statusom HITRO je približno 126 dni, za magnetno resonanco (MR) pa 100 dni – odvisno od regije in izvajalca.

V primeru hernije so zgodnja diagnoza, ciljno usmerjena fizioterapija in pravočasno zdravljenje ključni za preprečevanje hujših posledic.

V PRVI razumejo, kako pomembno je hitro in učinkovito zdravljenje. Zato vam omogočajo, da dostopate do najhitrejših možnih terminov za specialistične preglede – že v 10 delovnih dneh. Zavarovanje PRVA Zdravje vam omogoča hitro diagnozo in zdravljenje brez nepotrebnega čakanja, kar je ključnega pomena pri težavah, kot je hernija.

Zavarovanje PRVA Zdravje ponuja številne prednosti: 24/7 naročanje na pregled po telefonu ali s spletnim naročanjem.

naročanje specialističnih pregledov pri ortopedih, fizioterapevtih, nevrologih, pri čemer boste v povprečju čakali le do 10 delovnih dni,

možnost sklenitve zavarovanja individualno ali kolektivno, kar omogoča prilagodljivost tako za posameznike kot tudi za podjetja,

širok spekter kritja za različne vrste zdravljenja, vključno z diagnostiko, terapijami, operacijami in rehabilitacijo (Specialisti in zdravila – Standard/Nadstandard, Operativni posegi, Rehabilitacije, Preventivne storitve, Medicinski pripomočki).

Kaj v praksi pomenita hitra obravnava in hitrejša pot do zdravljenja, preverite v zgodbi pacientke, ki je v manj kot dveh mesecih opravila vse preiskave in terapije. Z redno napotnico in brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje – Nadstandard v tem času ne bi prišla na vrsto niti do prvega pregleda. In prav ta izgubljeni čas je ključen za uspešno rehabilitacijo in življenje brez bolečin.

»Že nekaj časa sem čutila napetost v vratu, občasne glavobole in mravljinčenje v roki. Simptome sem pripisovala stresu, a med prazniki so se bolečine nenadoma toliko okrepile, da mi niso več dovoljevale normalnega delovanja,« pove zadovoljna stranka zavarovalnice. Ker je želela hitro ukrepati, se je takoj po praznikih obrnila na točko PRVA Zdravje, saj ima sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje – Nadstandard.

Vse se je odvijalo hitro in učinkovito: v desetih delovnih dneh je opravila prvi ortopedski pregled v MD Medicina Ljubljana, kjer je zdravnik posumil na hernijo vratne hrbtenice. Po pridobitvi napotnice osebne zdravnice je bila v desetih dneh naročena na magnetno resonanco v Artrosu Ljubljana, ki je potrdila diagnozo – hernija med vretencema C4 in C5.

Sledil je kontrolni ortopedski pregled, na poti do izboljšanja pa je zatem opravila tudi šest fizioterapevtskih obravnav v Fizioterapiji Ipavec Ljubljana, na kar bi tudi samoplačniško sicer čakala več mesecev. Ker je imela v roki mravljince, jo je fizioterapevt usmeril, naj od zavarovalnice pridobi še odobritev za EMG – diagnostiko živčevja, ki jo je opravila v petih dneh v MD Merus Ljubljana.

K sreči ta ni pokazala nič hujšega, vendar je bilo kljub fizioterapiji po tretjem kontrolnem pregledu pri ortopedu jasno, da so spremembe kljub zmanjšanim bolečinam take, da je priporočena operacija, zato je zdaj vključena v čakalno vrsto v javnem zdravstvu. »Do posega mi zavarovanje PRVA Zdravje omogoča ponovni pregled oziroma spremljanje stanja ortopeda, s pridobljenim delovnim nalogom pa bom poleti izkoristila tudi fizioterapijo v javnem zdravstvu (delovni nalog sem uveljavila februarja letos).«

»Za noben specialistični pregled, razen MR, tudi nisem potrebovala napotnice zdravnice, saj imam sklenjen paket PRVA Zdravje Nadstandard, ki mi edini v Sloveniji omogoča, da preskočim primarno raven javnega zdravstva in tako ne čakam niti malo dlje na to, da grem k dotičnemu zdravniku s sekundarne ravni.«

»Poleg manj skrbi zaradi bolečin in manj finančnih nadlog je pozitivna plat cele zadeve danes tudi ta, da mi bodo te dni na podlagi zdravstvenih izvidov v podjetju omogočili ustrezno ureditev delovnega mesta, saj je zdravnik izdal mnenje o potrebni prilagoditvi delovnega okolja. Z usmerjeno vadbo in izvajanjem pravilnih vaj zdaj uspešno preprečujem slabšanje stanja, kljub temu pa ostaja možnost operacije, če se stanje poslabša.« In to je še dodatna prednost, ki ji bo olajšala delo in pot do popolne rehabilitacije.

Zakaj bi čakali, če ni treba?

Dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje – Nadstandard je trenutno edino v Sloveniji, ki vam omogoča dostop do specialista brez predhodne napotnice osebnega zdravnika. To pomeni, da lahko v primeru zdravstvene težave nemudoma ukrepate – brez birokratskih ovir in dolgotrajnih postopkov.

Pacientka je prej kot v dveh mesecih opravila vse potrebne preiskave in terapije: tri ortopedske preglede v MD Medicina, magnetno resonanco v Artrosu, EMG v MD Merus, šest fizioterapij v Fizioterapiji Ipavec – in vse v sodelovanju s točko PRVA Zdravje, ki je vsako zdravstveno storitev hitro potrdila in namesto nje urejala oziroma poiskala (njej ustrezen) termin.

Ne le čas, prihranila je tudi kar nekaj denarja, saj če bi želela tako hitro obravnavo samoplačniško, bi jo to stalo več kot 1000 evrov. Povprečne cene kakovostnih samoplačniških zdravstvenih storitev v Ljubljani namreč znašajo približno 210 evrov za ortopedski pregled, 225 evrov za magnetno resonanco, 150 evrov za EMG preiskavo ter okoli 480 evrov za šest obiskov fizioterapije (po 80 evrov na obisk), kar skupaj znese približno 1.065 evrov.

Zaradi hitrega zdravljenja ni bila niti en dan na bolniški, tako se je izognila dodatnim stroškom in s hitro obravnavo ohranila delovno učinkovitost.

Posamezniki lahko sklenete zavarovanje hitro in enostavno na zdravje.prva.si. Na voljo je osebam od 15.-68. leta in tudi otrokom od 1. leta. Za svetovanje in pomoč pri sklenitvi lahko pokličete Prvine svetovalce na 080 88 08 oziroma oddajte sporočilo v klepetu na spletni strani ali na www.prva.si. Podjetja lahko pošljete povpraševanje za kolektivno ponudbo na info@prva.si

