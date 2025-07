Italija obsodila rusko uvrstitev Mattarelle na seznam rusofobov

Italijanske oblasti so danes na pogovor poklicale ruskega veleposlanika v Rimu, potem ko je Moskva italijanskega predsednika Sergia Mattarello uvrstila na seznam zahodnih uradnikov, ki jih obtožuje uporabe sovražnega govora proti Rusiji. V Rimu so odločitev Moskve obsodili in jo označili za provokacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva je Mattarello in nekatere druge italijanske uradnike uvrstila na seznam zahodnih uradnikov, ki jih obtožuje »sovražnega govora« proti Rusiji. Odločitev je sprejela po tem, ko je Mattarella rusko agresijo v Ukrajini primerjal z nacistično Nemčijo.

Italijansko zunanje ministrstvo je odločitev Moskve ostro obsodilo in jo označilo za provokacijo. Na ruskem seznamu so sicer tudi nekateri drugi evropski voditelji, kot je denimo nemški kancler Friedrich Merz.

Premierka Giorgia Meloni velja za odločno zagovornico Ukrajine v njeni obrambi pred rusko agresijo. Italija je v začetku meseca tudi gostila konferenco o povojni obnovi Ukrajine, na kateri je bilo za Kijev obljubljenih več kot deset milijard evrov pomoči.

Odnosi med Rimom in Moskvo so se še poslabšali, potem ko je vodstvo Kraljeve palače v Caserti pri Neaplju po ostrih kritikih nedavno odpovedalo koncert ruskega dirigenta Valerija Gergijeva, ki velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta bi moral nastopiti konec julija. Na ruskem veleposlaništvu so bili do odpovedi koncerta kritični.