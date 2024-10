Že četrt stoletja sinonim za skrb za zdravje

S sklenjenim zdravstvenim zavarovanjem Varuha zdravja, Vzajemne, bomo hitreje prišli do zdravstvene oskrbe in okrevali. Finančne skrbi v primeru dragih samoplačniških pregledov pa nam bodo prihranjene.

Ob zdravstvenih težavah je zdravstveno zavarovanje, med katere sodi tudi Zdravstvena polica, kot pravi varuh, ki nas reši pred visokimi stroški, ko jih najmanj pričakujemo. Pokrije hitrejši dostop do pregleda pri specialistih, operacije, rehabilitacije in še marsikaj, kar nam je težje dostopno ter zahteva čas za organizacijo in iskanje ustreznega izvajalca zdravstvene storitve. Z zdravstvenim zavarovanjem pridemo do hitre obravnave in si zagotovimo brezskrbnost, saj se lahko takoj osredotočimo na zdravljenje in okrevanje.

Zaupanje in strokovno znanje kot glavni vodili

FOTO: Depositphotos

Zavarovalnica, kjer sta zaupanje in strokovno znanje glavni vodili, ima jasno vizijo in strategijo za naprej in jo gradi na skrbi za zdravje in blaginjo zavarovancev.

Varuh zdravja, Vzajemna, kot edina in največja specializirana zavarovalnica za zdravstvena zavarovanja v Sloveniji že 25 deluje na slovenskem trgu. S svojo dolgo tradicijo ima med slovenskimi zavarovanci zelo velik ugled. S svojo ponudbo nameravajo ohraniti vodilno vlogo na trgu zdravstvenih zavarovanj, kar pomeni, da bodo tudi v prihodnje stremeli k nenehnemu izboljševanju storitev, inovacijam in zadovoljstvu zavarovancev.

Zavarovanci pri Varuhu zdravja, Vzajemni, pridobijo zanesljivo finančno varnost v primeru nepredvidenih zdravstvenih izdatkov, hkrati pa lahko izkoristijo storitve v široki mreži izvajalcev zdravstvenih storitev. Poleg tega zavarovalnica temelji na zaupanju, kar krepi dolgoročne odnose z zavarovanci in ustvarja osebni pristop pri iskanju najboljše rešitve za vsakega posameznika.

Varuh zdravja, Vzajemna, pri kateri šteje vsak posameznik, bo še naprej krepila svojo ponudbo zdravstvenih zavarovanj, razvijala kakovostne in prilagodljive zdravstvene rešitve ter prispevala k boljši dostopnosti zdravstvenih storitev. Med njenimi ključnimi vrednotami so zdravje, znanje in zaupanje ter v skladu z njimi varujejo zdravje, gradijo zaupanje in delijo znanje.

Ponudba za vse zdravstvene situacije Naša največja zdravstvena zavarovalnica je že četrt stoletja sinonim za skrb za zdravje in dobro počutje svojih zavarovancev. Varuh zdravja, Vzajemne, ima v svoji ponudbi bogat nabor različnih zavarovanj, ki pokrivajo skoraj vse vidike življenja – od zdravstvenih težav do zaščite na potovanjih, varnosti hišnih ljubljenčkov in celo pomoči na domu.

Zdravstvena polica: rešitev za hiter dostop do zdravstvene oskrbe

FOTO: Depositphotos

Največ povpraševanja je po Zdravstveni polici, ki ponuja hiter dostop do zdravstvenih storitev, trdijo v zavarovalnici. V Varuhu zdravja, Vzajemni, so pripravili več različnih vrst zavarovanj, in sicer Zdravstveno polico za specialistične zdravstvene storitve, ki je namenjena vsem, ki želijo hiter dostop do specialističnih pregledov in diagnostike, rehabilitacije, specialističnih enodnevnih ambulantnih posegov, zdravnika na daljavo ipd. Če na pregled pri zdravniku čakamo predolgo, lahko pride do dodatnih zapletov pri diagnozi bolezni ali nezgode. S to polico si zavarovanci zagotovijo hiter dostop do specialista, kar je ključno za pravočasno zdravljenje in hitro obvladovanje razvoja zdravstvenega stanja. Varuh zdravja, Vzajemna, je edina zavarovalnica, ki krije vse specialistične storitve z vso pripadajočo diagnostiko. Če je operativni poseg neizogiben, so lahko dolge čakalne dobe še posebej stresne. Z Zdravstveno polico za operativne posege Varuha zdravja, Vzajemne, pa je dostop do kirurških posegov, z nočitvijo v bolnišnici, hiter, kar lahko prepreči poslabšanje zdravstvenega stanja in skrajša čas okrevanja. Poleg tega se vedno več podjetij odloča za sklenitev Kolektivne zdravstvene police za svoje zaposlene. Na ta način delodajalci svojim zaposlenim omogočijo hitrejšo pot do zdravljenja v primeru poškodbe ali bolezni in s tem hitrejši povratek v aktivno življenje.

Brezskrbna potovanja in službene poti

FOTO: Depositphotos

Potovanja so lahko izjemna izkušnja, a prav tako lahko prinesejo nepredvidene dogodke. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, je na voljo več vrst zavarovanj za brezskrbno raziskovanje sveta posameznikov, poslovnežev, družin, skupin: Zavarovanje za tujino je ena od njih. Namenjeno je tistim, ki se radi odpravijo na krajša potovanja v tujino. Zajema kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki jih v tujini pogosto spremljajo izjemno visoke cene. Poleg nujne zdravstvene oskrbe vključuje tudi nujno zobozdravstveno oskrbo, zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni in prevoz v primeru resnih poškodb.

Za tiste, ki veliko potujejo, Varuh zdravja, Vzajemna, ponuja tudi Celoletno zavarovanje Multitrip, ki nudi sicer enaka kritja kot Zavarovanje za tujino, vendar velja za neomejeno število potovanj v enem letu, pri čemer potovanje ne sme biti daljše od 90 dni. To je odlična rešitev za vse, ki večkrat letno potujejo v tujino, saj tako ne potrebujejo zavarovanja za vsako posamezno pot.

Kritje stroškov zdravljenja in rehabilitacije ob nezgodah

FOTO: Depositphotos

Nezgode se lahko zgodijo kjer koli in kadar koli, zato je pomembno biti pripravljen. Nezgodna zavarovanja Varuha zdravja, Vzajemne, pokrivajo različne potrebe in so primerne za odrasle, družine in otroke. S tem zavarovanjem finančno zaščitite sebe in svoje bližnje. pred izdatki, ki se pojavijo zaradi poškodb, ki pustijo trajne posledice. Poleg osnovnih kritij pa so kriti tudi stroški zdravljenja, rehabilitacije, preureditev bivalnih prostorov in še več.

Finančna varnost ob resnih diagnozah

FOTO: Depositphotos

Zahtevne bolezni lahko poleg zdravstvenih težav prinesejo tudi veliko finančno breme, saj zaradi pogostih bolniških odsotnosti močno trpi naš mesečni proračun. Varuh zdravja, Vzajemna, ponuja dve vrsti zavarovanj, ki zavarovance ščitita pred finančnimi posledicami zahtevnih bolezni: Zavarovanje za primer raka, s katerim si lahko poleg finančne zaščite, v primeru diagnoze, privoščite boljše zdravljenje, pomoč na domu in rehabilitacijo po zdravljenju. Zavarovanje za težje bolezni pa pokriva širok nabor zahtevnih bolezni, stanj in operativnih posegov, kot so rak, koronalna angioplastika, menjava srčne zaklopke, možganska kap, multipla skleroza, paraliza in mnoge druge. Z izplačilom zavarovalnine pred koncem zdravljenja lahko tudi s tem zavarovanjem poskrbite za razne načine zdravljenja oziroma okrevanja ali zgolj omilite vpliv na mesečni proračun.

Hitra pomoč v ključnih trenutkih

FOTO: Depositphotos

Varuh zdravja, Vzajemna, ima tudi vrsto posebnih zavarovanj, ki so namenjena specifičnim situacijam in potrebam posameznikov. Zavarovanje Drugo mnenje omogoča dostop do strokovnih nasvetov in drugega zdravniškega mnenja, kar je še posebej dragoceno pri zahtevnejših diagnozah. Zavarovanje E-zdravnik zagotavlja posvet z zdravnikom na daljavo, kar je idealno za tiste, ki želijo hitro in enostavno zdravniško pomoč. Poleg tega ponuja tudi Zavarovanje Pomoč na domu za podporo pri oskrbi na domu po bolezni ali poškodbi.

Za tujce, ki prebivajo v Sloveniji, je na voljo Zavarovanje za tujce v Sloveniji, ki pokriva nujne zdravstvene storitve.

Za vse, ki potrebujejo zobozdravstvene storitve, imajo v ponudbi Zavarovanje Dental, ki poleg zobozdravstvenih storitev nudi kritje za raka ustne votline. Z Zavarovanjem za male živali pa so poskrbeli tudi za stroške veterinarske oskrbe lastnikov psov in mačk.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna