Kaj kažejo cene nepremičnin v drugih državah

Na Hrvaškem nepremičninski strokovnjaki zaradi napovedanega subvencioniranja najemnin opozarjajo pred dodatnim dvigom cen stanovanj. Pri naših sosedih so se namreč nepremičnine lani podražile za 14,8 odstotka, tretjino nakupov pa so opravili tujci. Na rast cen nepremičnin na Hrvaškem po poročanju STA vpliva tudi letni razpis za državne subvencije za stanovanjske kredite.

Po podatkih hrvaškega statističnega urada pa so se cene novih stanovanj lani v primerjavi z 2021 zvišale za 17,4 odstotka, stara stanovanja in hiše pa so se podražile za 14,5 odstotka.

Tudi v Avstriji so se cene nepremičnin lani v povprečju zvišale. Najvišjo rast so zabeležili v okrajih Celovec dežela (+39,1 odstotka), Hollabrunn (+36,5 odstotka), Beljak (+28,8 odstotka), Freistadt (+28,5 odstotka) in Bruck-Mürzzuschlag (+28 odstotkov). Cene so bile tudi tokrat po poročanju STA daleč najvišje v dunajskem prvem okraju, kjer so v povprečju dosegle 15.866 evrov za kvadratni meter.

Temu sledijo Kitzbühel (9207 evrov za kvadratni meter), dunajski okraj Döbling (9161 evrov za kvadratni meter) in dunajski Josefstadt (8772 evrov za kvadratni meter). Najnižje izklicne cene za kvadratni meter so imele lani nepremičnine v Gmündu (1429 evrov), Murtalu (1557 evrov), Lilienfeldu (1775 evrov), Scheibbsu (1794 evrov) in Bruck-Mürzzuschlagu (1923 evrov).

V Srbiji je vrednost transakcij na nepremičninskem trgu lani znašala 7,5 milijarde evrov, kar je za 22 odstotkov več kot v letu 2021, kažejo podatki državnega geodetskega zavoda. Cene nepremičnin so sicer lani rasle že četrto leto zapored, najdražji kvadratni meter stanovanja pa je dosegel ceno 10.400 evrov. Vrednost transakcij v trgovanju s stanovanji se je po navedbah STA lani v primerjavi z letom 2021 povečala za 26 odstotkov, v trgovanju z garažnimi prostori pa za 56 odstotkov. Trgovanje s poslovnimi prostori se je povečalo za 28 odstotkov, trgovanje s hišami pa za 11 odstotkov.

V Črni gori pa so tuji državljani in podjetja med januarjem in oktobrom lani kupili za 369 milijonov evrov nepremičnin, kar je enkrat več kot v predkoronskem letu 2019, ko so vanje vložili 178 milijonov evrov. V zadnjih petih letih so tujci po podatkih državnega statističnega urada Monstat v državi kupili za 1,2 milijarde evrov nepremičnin.