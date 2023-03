Ko ambiciozni cilji gradnje stanovanj trčijo ob omejitve

V nadaljevanju preberite:

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac napoveduje gradnjo 5000 javnih najemnih stanovanj do leta 2026, nato pa po 3000 stanovanj na leto. Zaradi bistvenega povečanja sedanje gradnje se postavlja vprašanje, ali ima Slovenija za to ne le finančne, ampak tudi prostorske, inženirske in gradbene zmogljivosti.