Slovensko mednarodno podjetje, ki sodeluje z največjimi svetovnimi korporacijami

To je zgodba o uspehu in to je zgodba, v katero je vpeta celotna družina. Začelo se je pred več kot tridesetimi leti v Selcah, ko je ustanovitelj Marko Lotrič odprl podjetje za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Do danes je ta sprva manjša obrt presegla vsa začetna pričakovanja – podjetje se je spremenilo v korporacijo, meritve upravljajo v različnih industrijah – od farmacevtske do avtomobilske, prisotni so na vseh večjih svetovnih trgih. Spogledujejo se tudi s Savdsko Arabijo. Najbolj dragoceno pa je, da je korporacija kljub neverjetni rasti in razvoju ostala v družinski lasti. Ravno v prejšnjem letu se je zgodila menjava generacij na vodilnih mestih. Mesto direktorice je prevzela Maja Brelih Lotrič, ki dela v podjetju od leta 2016.

Težnja po digitalizaciji, napredku in zelenem gospodarstvu jih žene naprej in jim odpira vrata na vedno nove trge. Želijo si, da bi s svojimi tehnologijami poleteli tudi v vesolje.

Z Majo Brelih Lotrič smo se v zanimivem pogovoru dotaknili različnih področij – poslovanja s tujino, prisotnosti na pomembnem avstrijskem območju, konkretneje na avstrijskem Koroškem, in njene osebne vizije za krmilom družinskega podjetja.

"Absolutno imamo zaradi tega, da smo prisotni na Koroškem v Avstriji, veliko avstrijskih strank. Dejstvo je, da veliko tujih podjetij zdaj deluje prav v Avstriji, recimo Novartis je sedež zdaj iz Švice preselil v Avstrijo. Skratka, je kot neka središčna točka, kjer se podjetja odločijo imeti infrastrukturo za posel, tukaj nastane pomembna povezava večjih kupcev in njihovih hčerinskih podjetij, ki so v Avstriji večinoma vsi prisotni."

Vaše podjetje je v stalnem vzponu že od samega začetka. Kako bi orisali ta razvoj v zadnjih 30 letih?

Razvoj bi razdelila na štiri faze. Do leta 2009 je šlo za razvoj našega ključnega know-howa. Mi smo drugačni v tem pogledu, da namesto enega pokrivamo večino meroslovnih področij in lahko pri stranki poskrbimo za vse njene zahteve. To smo delali do leta 2009. Potem smo se zaradi digitalizacije, v katero smo vlagali že od samega začetka, preselili tudi v tujino in dokaj hitro vzpostavili nova podjetja. Tretji mejnik je to, da smo se osredotočili tudi na dva lastna produkta. Kot zadnje pa smo skladno s širjenjem elektrifikacije v zadnjih štirih letih veliko vlagali v laboratorije za električne veličine in na ta način poskušamo slediti trendom v industriji oziroma postavljati nove standarde.

V svoji bazi imajo kar 24 000 strank. FOTO: Lotrič Meroslovje

Meritve opravljate za številna slovenska in tuja podjetja. Nam lahko katero od njih razkrijete? Vemo, da ste pred nedavnim sklenili pomemben posel s Volkswagnom.

Res je. Postali smo pooblaščeni laboratorij za celotno skupino Volkswagen. To zajema tudi Audi, Lamborghini, Porsche in druge znamke. Sicer pa smo zavezani, da svojih strank ne razkrivamo javnosti. Tako da je to listanje referenc za nas precej problematično. Lahko povem, da sodelujemo s farmacevtsko in avtomobilsko industrijo, ki sta največji. Od slovenskih referenc lahko omenim Gorenje Hisense in skupino Porsche. V bazi imamo približno 24 tisoč strank – od velikih do majhnih.

Delujete v različnih industrijah. Obstaja še kakšna, ki je ne pokrivate?

Idej je vedno veliko. Na primer vesoljska industrija, to je nekaj, v čemer vidimo potencial. Gotovo tudi letalstvo in te branže, ki mogoče v Sloveniji še niso tako zastopane.

»Lani smo dosegli okrog 14-odstotno rast, v skupini smo ustvarili 12 milijonov evrov prihodkov. Največjo rast je imelo srbsko podjetje, kar 60-odstotno. Letos računamo na 10- do 12-odstotno povečanje prometa.«

Lani ste bili imenovani za direktorico podjetja. Kako ste sprejeli to vlogo in kaj vam je bilo največji izziv?

Nove vloge sem se lotila predvsem z veliko spoštovanja do tradicije, do tega, kar je bilo postavljeno, do sodelavcev. Ne nazadnje se zavedam odgovornosti glede na to, kakšno število ljudi zaposlujemo – v Sloveniji nas je več kot 120, v skupini 200. Tako da je to pač velika odgovornost. Delujem predvsem tako, da v pomembne strateške odločitve vključujem ožji in širši kolegij. In da smo mi, bom rekla, »skalibrirani«, potem pa so tudi druge stvari lažje.

FOTO: Lotrič Meroslovje

Kako se kot ženska znajdete na takem položaju, kako vas sprejmejo kolegi?

Ravno o tem smo se zadnjič pogovarjali s kolegi po obisku na Švedskem. Imeli smo pogovor s strankami, na katerem bi pričakovali, da bodo na drugi strani 20 let starejši gospodje, ampak se je tudi to spremenilo. Na takih delovnih mestih je veliko mladih. Na teh področjih se danes srečujemo tako rekoč z vrstniki oziroma razlika ni več tako velika. Bolj kot to, ali si moški ali ženska, sta pomembna pristop in znanje.

Kakšne spremembe pa želite vnesti v podjetje, da boste pustili svoj osebni pečat?

Novo strategijo bomo postavljali prihodnje leto, ker zdaj velja še obstoječa. Predvsem želim, da ne glede na velikost podjetij ostanemo zelo agilni, da se lahko tudi hitro odločamo. Veliko mi pomeni sprotna povratna informacija, namesto da čakam na letne pogovore, ki so pač enkrat na leto. Osebni pečat je tudi to, da si želim ustvarjati delovna mesta, ki izkoristijo potencial trenutnih sodelavcev in sodelavk, in s tem v mislih razvijamo nova področja z višjo dodano vrednostjo. Nikakor ne bomo opustili dejavnosti, v kateri smo, ampak vemo, kam gre razvoj in kam lahko gremo.

Kateri je vaš najhitreje rastoči oziroma najpomembnejši trg?

Poleg slovenskega bi glede na podatke ocenila, da sta to še Hrvaška in Srbija. Zadnji dve leti urejamo papirološki del posla v Savdski Arabiji, to pa je tudi daleč največji trg, na katerega bi lahko prodrli.

Že pred leti ste izpostavo podjetja odprli na avstrijskem Koroškem. Zakaj ste izbrali prav to lokacijo, kaj vas je prepričalo?

Najprej zaradi bližine, potem zato, ker je tam kar nekaj industrije, med drugim Infineon, ki je eno največjih podjetij v vsej Avstriji in regiji.

Že pred leti so podjetje odprli na avstrijskem Koroškem, kjer so navezali tudi nove poslovne priložnosti. FOTO: Lotrič Meroslovje

Vam je v tem času uspelo vzpostaviti nova partnerstva v Avstriji? Je to tudi geografska izhodiščna točka za sklepanje novih sodelovanj po Evropi in naprej?

Absolutno imamo zaradi tega, da smo prisotni na Koroškem v Avstriji, veliko avstrijskih strank. Dejstvo je, da veliko tujih podjetij zdaj deluje prav v Avstriji, recimo Novartis je sedež zdaj iz Švice preselil v Avstrijo. Skratka, je kot neka središčna točka, kjer se podjetja odločijo imeti infrastrukturo za posel, tukaj nastane pomembna povezava večjih kupcev in njihovih hčerinskih podjetij, ki so v Avstriji večinoma vsi prisotni.

Ste zelo trajnostno naravnano podjetje in tudi na avstrijskem Koroškem poudarjajo to zeleno gospodarstvo. Ste tukaj našli kakšno vzporednico, da lažje uresničujete tudi te cilje?

Se mi zdi, da imajo v Avstriji veliko večje zaupanje vate, če si trajnosten. To je nekaj standardnega, kar moraš imeti, če sploh želiš tam nastopati. Drugače ne preživiš.

Pomemben del strategije podjetja je tudi ničelni vpliv na okolje. Pri tem bodo velik poudarek dali procesom digitalizacije.

Z letnimi izračuni ogljičnega odtisa in finančno podporo projektom za izravnavo ogljičnih emisij bodo do leta 2031 nevtralizirali ogljični odtis podjetja in s tem dosegli ničelni vpliv na okolje. To je tudi težnja, ki jo močno zasledujejo na avstrijskem Koroškem, kjer so postali vodilni v Evropi na področju trajnostnega gospodarstva. In to je nedvomno zelo dober argument oziroma strategija, ki mnoga sodobno naravnana podjetja prepriča, da svoje poslovanje razširijo ali celo preselijo k našim severnim sosedom.

Pomemben del strategije podjetja je tudi ničelni vpliv na okolje. Pri tem bodo velik poudarek dali procesom digitalizacije. Z letnimi izračuni ogljičnega odtisa in finančno podporo projektom za izravnavo ogljičnih emisij bodo do leta 2031 nevtralizirali ogljični odtis podjetja in s tem dosegli ničelni vpliv na okolje. To je tudi težnja, ki jo močno zasledujejo na avstrijskem Koroškem, kjer so postali vodilni v Evropi na področju trajnostnega gospodarstva. In to je nedvomno zelo dober argument oziroma strategija, ki mnoga sodobno naravnana podjetja prepriča, da svoje poslovanje razširijo ali celo preselijo k našim severnim sosedom. Razmišljate tudi vi zeleno in bi svoje podjetje preselili čez mejo? Prelistajte brošuro, v kateri boste lahko prebrali številne zanimive zgodbe in se poglobili v vse prednosti, ki jih ponuja poslovanje čez mejo. Potrebujete več informacij? Izpolnite spletni obrazec in zelo hitro boste prejeli dogovore na svoja vprašanja.

Zakaj bi nekomu predlagali, da svoje podjetje širi prav na avstrijsko Koroško?

Zelo dobra stvar pri Avstrijcih je to, da imajo neki tak neformalen sistem priporočil. Tega nisem zasledila na nobenem trgu tako močno kot v Avstriji. Dejstvo je, da so zadovoljni uporabniki najboljši marketing. Oni dejansko pokličejo kolege iz sosednje stavbe in dajo priporočilo. Tako da so v tem pogledu veliko bolj odprti in to zelo cenim pri njih. Priporočila bi tudi iz preprostega razloga, ker je avstrijski trg štirikrat večji od našega, in mislim, da ta podatek govori sam zase. To je kar velika prednost.

FOTO: Lotrič Meroslovje

Zakaj slovenska podjetja vedno pogosteje vstopajo na avstrijski trg?

Na avstrijskem Koroškem se lahko pohvalijo z odličnimi povezavami med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in industrijo. Avstrijska Koroška tako ponuja izjemno priložnost za bistveno hitrejši razvoj idej, proizvodov in storitev, tudi za zagonska podjetja. Posebno široke so te možnosti na področju industrije mikroelektronike, informacijskih tehnologij, robotike in elektronskih sistemov.

Koroška je visokotehnološka dežela in za mnogo mladih zagonskih podjetij odskočna deska za mednarodni uspeh – ne le zaradi izjemno plodovitega vzdušja za ustanovitev podjetja, temveč tudi zaradi ambicioznega dela številnih javnih organov in ustanov, ki z besedo in dejanjem pomagajo pri ustanovitvi in vlaganju. Kdor na začetku poti potrka na koroška vrata, uspešno doseže svoj cilj.

Ne glede na to, ali hočete razviti svojo idejo ali se želite s svojim izdelkom povezati s partnerji v panogi, je na avstrijskem Koroškem za vse več kot dovolj možnosti.

Odkrijte nove poslovne priložnosti

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade