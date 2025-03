Hrvaška na prestižnem seznamu dobrih trajnostnih praks

Goste razpršiti v manj znane regije in kraje, krepiti manj razvite turistične točke, spodbujati razvoj domačih kmetijskih pridelkov, varovati ogrožene rastlinske in živalske vrste, tako morske kot tiste na kopnem. Vse to je trajnostni turizem, ki ga Hrvaška že nekaj časa uresničuje skozi svoje projekte. Nekateri od teh so bili uvrščeni na seznam Green Destinations Top 100 Stories za leto 2024. Hrvaško na tem prestižnem seznamu predstavljajo dobre trajnostne prakse z Lošinja, Cresa, Dugega otoka, Plitviških jezer in Like ter Ivanić-Grada.

Dugi otok, največji v skupini severnodalmatinskih otokov s 1746 prebivalci, znan po plaži Sakarun in naravnem parku Telašćica, se je na seznam uvrstil s projektom »Kakovostno Dugi otok«. V Turistični skupnosti Sali so se namreč odločili, da bodo kakovostne otoške proizvode in storitve označili z imenom »Kakovostno Dugi otok« in tako blagovne znamke naredili vidne. Za zdaj ima to oznako 15 lokalnih proizvajalcev s 17 izdelki, domače proizvode pa v svoji ponudbi uporabljajo tudi tri restavracije. Zaradi ugodnosti za domače proizvajalce se zanimanje med njimi nenehno povečuje. V zadovoljstvo turistov, ki cenijo lokalne, kakovostne in do okolja prijazne izdelke, je projekt spodbudil tudi podjetništvo v lokalni skupnosti in njeno sodelovanje z uporabo lokalnih proizvodov v lokalni gastronomiji. Turistična skupnost Sali je tako z administrativno, tehnično in finančno pomočjo podprla registrirane in neregistrirane lokalne pridelovalce ter jim pomagala pri doseganju določenih kriterijev trajnosti in pridobitvi znaka »Kakovostno Dugi otok«. Vsi proizvajalci dobre kakovosti so navedeni in predstavljeni na spletni strani www.dugiotok.hr.

Po drugi strani se je Cres, največji hrvaški otok z 2849 prebivalci, znašel na seznamu zaradi povsem drugačne zgodbe, to je ohranitev zaščitene živalske vrste – beloglavega jastreba. Zavedajoč se pomena ohranjanja te ogrožene in strogo zaščitene vrste ptic, so na tem kvarnerskem otoku razvili Program celostne zaščite beloglavih jastrebov. V okviru programa so leta 2016 odprli Center za obiskovalce in okrevališče beloglavih jastrebov. Center poleg okrevanja in oskrbe poškodovanih ptic informira in izobražuje lokalne prebivalce in obiskovalce. Populacija beloglavih jastrebov se je v zadnjih dvajsetih letih podvojila prav po zaslugi centra, ki je postal velika turistična zanimivost in ustvaril novo »zeleno« delovno mesto za varovance in prostovoljce, ki pomagajo in sodelujejo pri izobraževalnih dejavnostih in delu društva. Beloglavi jastreb je postal najbolj znan simbol otoka Cresa in privablja na tisoče obiskovalcev, opazovalcev ptic in ljubiteljev narave, da bi izvedeli več o tej fascinantni ptici. Več kot 15.000 obiskovalcev na leto obišče vasico Beli, v kateri pozimi živi le kakšnih 40 stalnih prebivalcev. Poleg plemenitega reševanja živalske vrste so v tem primeru ocenjevanje, interpretacija in ohranjanje naravne dediščine imeli veliko širši doseg in vpliv, in sicer izobraževalni, kulturni, socialni in gospodarski z razvojem novih turističnih zanimivosti.

Sosednji Mali Lošinj, ki je tako kot Cres znan po neokrnjeni naravi, je pokazal svoj primer dobre prakse z ohranjanjem podvodnega sveta. »Nov pogled na lošinjski podvodni svet« je projekt, uvrščen na prestižni seznam za leto 2024, njegov nosilec je Inštitut Modri svet. Financiran je iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, predstavlja pa rešitve za ohranitev lošinjske marine. Projekt z uvajanjem inovativnih vsebin ozavešča o življenju v morju. Eden od rezultatov je modul razširjene resničnosti, imenovan »Skeniraj otok«, ki ponuja izobraževalno gradivo o naravni dediščini prek kod QR in akustično izkušnjo z očali VR, s poudarkom na vplivu hrupa na morsko favno. Z novimi informativnimi tablami širijo znanje o ohranjanju okolja in krepijo zavest o pomenu naravne dediščine. Lošinjski arhipelag, ki leži v severnem Jadranu, je znan po naravnih lepotah. Z več kot 1200 rastlinskimi vrstami, vključno z dišavnicami in zdravilnimi rastlinami, ter obilico sončnih dni je destinacija za ljubitelje narave in aktivnosti na prostem. Arhipelag se ponaša tudi z dolgo pomorsko tradicijo, kar se kaže v tamkajšnjih zgodovinskih stavbah in muzejih.

Na svetovnem seznamu se je znašel tudi zanimiv projekt iz Ivanić-Grada, mesta na reki Lonji, ki leži 35 kilometrov vzhodno od Zagreba in šteje 12.000 prebivalcev, od katerih jih kar 40 odstotkov živi na podeželju. Da bi turizem razširili tudi na podeželje, so zasnovali koruzni labirint »Hrvatica«, ki so ga razvili v letih 2022 in 2023 v vasi Dubrovčak Lijevi. Cilj je bil del dogajanja odmakniti od samega mesta, ki je znano po izdelkih iz buč in mednarodnem festivalu buč, ki privabi okoli 85.000 obiskovalcev. Labirint je sezonski, obiskati ga je možno od poletja do jeseni. Ustvarjen je na temelju kmetijskih pridelkov in je popolnoma varen za okolje. Ta brezplačna atrakcija je skozi celotno sezono odprta vsak dan, doslej pa je privabila na tisoče obiskovalcev, tako posameznikov kot skupin. Navdih za obliko labirinta, imenovanega Hrvatica, je bilo ljudsko vezenje na narodni noši, kar pomeni, da projekt predstavlja in promovira lokalno nesnovno dediščino. Zaradi projekta se je v lokalno skupnost vrnil občutek za dediščino, skupnost je postala proaktivna ter jo uporabila kot temelj za razvoj drugih turističnih pobud in projektov, kot sta poletni tabor tradicionalnih veščin in pop-up dogodek »Dnevi Posavine« s pokušino lokalnih izdelkov.

Plitvice in Lika pa se lahko pohvalijo s projektom »Vstopnica, ki odpira vrata destinacije Lika«. To je pobuda za brendiranje trajnostnega razvoja turizma. Medtem ko Plitviška jezera obišče več kot milijon turistov na leto, pri čemer se število obiskovalcev v sezoni poveča, ima Lika še veliko drugih neraziskanih in manj znanih naravnih bogastev. Prav zato ima narodni park priložnost, da destinacijo Lika predstavi večjemu številu obiskovalcev z vsega sveta in tako razprši obisk na manj razvita območja. V sodelovanju z grozdom destinacij Lika in devetimi atraktivnimi lokacijami znotraj destinacije je bila zasnovana skupna vstopnica, ki vključuje vstop v vsa zavarovana območja in velja več mesecev v glavni poletni sezoni. Vsak gost, ki se odloči za nakup skupne vstopnice, ob vhodu na Plitviška jezera prejme knjižico z boni, ki jo pokaže na vhodu v druga območja.

Green Destinations International je fundacija, ustanovljena leta 2016, ki vodi največjo svetovno mrežo trajnostnih destinacij. Njihov cilj je podpirati destinacije in podjetja pri izboljšanju kakovosti in trajnostnega delovanja. Več kot 600 destinacij v 60 državah se je že pridružilo njihovim programom in uspešno sodelovalo na letnem tekmovanju Top 100 Stories, največji svetovni predstavitvi dobrih praks trajnostnega turizma.

