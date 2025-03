Nebeško razkošje v osrčju Dalmacije

AC hotel by Marriott Split na vrhu splitskega Westgate Towerja, najvišjega nebotičnika na Hrvaškem, na novo opredeljuje pojem luksuza in moderne nastanitve. Ta veličastni hotel s stekleno fasado ponuja panoramski pogled, ki jemlje dih, saj zajema azurno modrino Jadranskega morja, zgodovinsko središče Splita in oddaljene dalmatinske otoke. Vseh 214 sob in apartmajev zaznamuje brezhibno ravnovesje med udobjem, estetiko in funkcionalnostjo.

FOTO: Marriot Split

AC hotel by Marriott Split je namenjen sodobnemu popotniku, ki ceni nevsiljiv dizajn in prefinjeno enostavnost. Sobe so velike, obogatene z naravnimi materiali in v nevtralnih tonih, tla iz svetlega lesa, dizajnersko pohištvo in z občutkom izbrane umetnine pa ustvarjajo elegantno atmosfero. Steklene stene od tal do stropa omogočajo gostom, da se zjutraj zbujajo ob osupljivih prizorih. Eden od adutov hotela je velnes in spa center na največji nadmorski višini na Hrvaškem. Oaza miru in sprostitve ponuja bogato izbiro tretmajev, ogrevan notranji bazen s pogledom na morje, luksuzne savne in prostore za masažo. Ne glede na to, ali bi radi pobegnili od vsakdanjika ali se želite poživiti po dinamičnem dnevu, ko ste raziskovali mesto, vam ta velnes center omogoča izjemno izkušnjo sproščanja.

Ljubitelji vrhunske gastronomije bodo tu našli svoj raj. Hotelska restavracija ponuja prefinjen jedilnik z mediteranskimi okusi, pripravljen iz svežih lokalnih živil. Naj gre za zajtrk, poslovno kosilo ali večerjo, vsaka jed postane edinstvena izkušnja, ki je obogatena z bogato vinsko karto izbranih vin. Poslovneži in organizatorji dogodkov v AC hotelu by Marriott Split se lahko zanesejo na odlično opremljen kongresni center z večfunkcijskimi dvoranami z najsodobnejšo tehnologijo. Tu lahko organizirate konference, seminarje, zasebne sestanke in prestižna skupinska druženja.

FOTO: Jiri Lizler ©jiri Lizler

Hotel je odprt vse leto, zato je idealna izbira ne glede na letni čas. Naj bo vaš obisk Splita poslovne narave ali iščete počitek ali pa raziskujete gastronomijo, AC hotel by Marriott Split ponuja popolno ravnovesje med udobjem, dizajnom in pristnim mediteranskim ugodjem. Hotel na idealni lokaciji, v neposredni bližini splitske rive, zgodovinskih znamenitosti in najlepših plaž, predstavlja novo raven luksuzne nastanitve na Hrvaškem.

Naročnik oglasne vsebine je AC MARRIOTT SPLIT - WESTGATE GROUP