Stjepan Talan: Vložili bomo nekaj sto milijonov evrov

Če za kakšen posel na Hrvaškem v zadnjih letih lahko rečemo, da pritegne pozornost tako podjetij kot javnega sektorja in t. i. navadnih državljanov, potem so to sončne elektrarne, katerih inštalirani potenciali, na primer na strehah podjetij, ustanov, stanovanjskih objektov in družinskih hiš, rastejo z dvomestnimi letnimi stopnjami. Na Hrvaškem ni boljšega sogovornika na temo sončne energije, kot je Stjepan Talan, ustanovitelj največjega domačega proizvajalca fotovoltaičnih panelov Solvis iz Varaždina, ki je spomladi sklenil strateško partnerstvo s slovenskim skladom Advance Capital Partners (ACP), s čimer je postavil temelje za nadaljnjo širitev.

»Cilj partnerstva z ACP je, da se Solvis v petih do sedmih letih razvije v močno energetsko podjetje s ponudbo že pripravljenih racionalnih energetskih rešitev za uporabnike in da je kot tako potencialna tarča za največja svetovna energetska podjetja,« pravi Talan in dodaja, da trenutne razmere na trgih obnovljivih virov energije vsekakor dajejo priložnost za doseganje pomembne rasti in razvoja s partnerstvom ACP in Solvisa.

Kot osnovne strateške cilje Solvisa v partnerstvu z ACP naš sogovornik navaja rast proizvodnih zmogljivosti fotovoltaičnih panelov s sedanjih 300 na 600 megavatov v kratkoročnem obdobju in na 1200 megavatov v srednjeročnem obdobju, gradnjo nove tovarne ob obstoječi, uvedbo najsodobnejše avtomatske tehnologije ter projektiranje in gradnjo lastnih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn z močjo 500 megavatov v srednjeročnem in več kot 1000 megavatov v dolgoročnem obdobju.

»Z več sto milijoni evrov vlaganj v tovarno in projekte bomo spremljali napredek tehnologije in vgradnjo več sto megavatov sončnih elektrarn. Pričakujemo preprostejši in hitrejši postopek pridobivanja dokumentacije na Hrvaškem in v regiji ter podporo Solvisu kot evropski proizvodnji v predpisih Evropske unije,« napoveduje Talan, ki je podjetje ustanovil leta 2007, že naslednje leto pa zgradil tovarno solarnih panelov kot greenfield naložbo v industrijski coni v Varaždinu.

Prihodnost v obnovljivih virih

Zanimivo je, da se je pred ustanovitvijo Solvisa ukvarjal s povsem drugačnim poslom.

»Solvis je moj drugi poslovni podvig. S podjetništvom sem se začel ukvarjati leta 1990, ko sem ustanovil podjetje Medifarm, d. o. o., za uvoz in distribucijo zdravil. Po izobrazbi sem magister farmacije in to podjetje smo uspešno razvijali in ga leta 2003 prodali nemški veledrogeriji Phoenix. Naslednja leta sem preživel v Phoenixu kot country manager,« nam razkriva sogovornik, ki je del izkupička od prodaje Medifarma vložil v Solvis.

Na vprašanje, kako je pred 17 leti nastala ideja o proizvodnji fotovoltaičnih panelov, ki je bila takrat vsaj v širši javnosti popolna neznanka, pravi, da je s spremljanjem trendov in analizo perspektivnih panog ugotovil, da je prihodnost v energiji in obnovljivih virih energije.

»Solvis se je razvijal bolj ali manj uspešno. V petnajstih letih smo namreč doživeli več manjših kriz na svetovnih in lokalnih trgih. Kljub temu smo se nenehno razvijali. Tudi lokalni trg se je razvijal v skladu s svetovnimi gibanji,« pravi Talan. Solvis deluje na domačem in tujih trgih, svoje poslovanje pa je razpršil na več področij. Poleg proizvodnje fotovoltaičnih panelov se ukvarja s projektiranjem ter gradnjo manjših in večjih sončnih elektrarn.

V zvezi z okoliščinami, v katerih se je odločil poiskati strateškega partnerja, Talan pripomni, da je Solvis družinska podjetniška zgodba.

»Potem ko smo po več merilih, kot so skupni prihodki, prihodnja rast in razvoj, tveganja na trgu in organizacija, dosegli določeno velikost podjetja, se je pokazalo, da je prišel čas za odločen korak naprej, ki bo izničil potencialna tveganja prihodnje rasti in razvoja. Vse močnejša je bila tudi konkurenca, potrebni so bili večji finančni viri in modernejša organizacija podjetja. To so prepoznali tudi svetovalci, ki so ponudili storitev iskanja bodočega partnerja. Skupaj smo ugotovili, da bi to moral biti finančni partner, ki bo utrdil finančni položaj podjetja ter bolj samozavestno in agresivno nastopal na obstoječih in novih trgih,« poudarja ustanovitelj Solvisa.

Že po prvih stikih z Advance Capital Partners, razkriva Talan, so prepoznali, da lahko ACP ponudi vse, kar Solvis v obojestranskem interesu pričakuje od potencialnega investitorja.

Finančna krepitev

Dosegli so dogovor, da bo ACP z nakupom delnic in dokapitalizacijo pridobil 60-odstotni delež v Solvisu. Štirideset odstotkov deleža je obdržal Talan.

»V prihodnje bomo skupaj razvijali Solvis, bili finančno močnejši, poslovali bistveno bolj opremljeni, bolj organizirani, nadaljevali rast na vseh trgih in v vseh segmentih poslovanja, predvsem pa izkoristili kompatibilnost hrvaškega in slovenskega trga ter tudi nadaljnji razvoj regionalnega trga,« napoveduje ustanovitelj.

Na vprašanje, kaj bo drugače v delovanju podjetja po vstopu ACP, odgovarja, da se »v bistvu sam posel ne bo veliko spremenil, načrtuje pa se kadrovska okrepitev najvišjega vodstva«.

»Član uprave ostajam še prihodnja tri leta. Cilj je boljša in sodobnejša korporativna organiziranost, uporaba novejših sistemov vodenja in spremljanja poslovanja ter kadrovska okrepitev ekip v proizvodnji, prodaji, nabavi, projektiranju in gradnji fotovoltaičnih elektrarn,« pravi.

V varaždinskem podjetju poudarjajo, da so poleg proizvodnje standardnih fotovoltaičnih panelov uspešni tudi v razvoju posebnih panelov, ki so uporabni v atraktivnih in funkcionalnih arhitekturnih rešitvah na novogradnjah tako v regiji kot po svetu.

»V prihodnosti bi Solvis lahko in tudi moral zagotoviti celovito rešitev za vse energetske potrebe družinske hiše, večstanovanjske stavbe in velikega industrijskega subjekta,« napoveduje Talan.

Ob tem potrdi, da je kitajski izvoz fotovoltaičnih panelov v Evropo porušil stabilnost trga in da je trg fotovoltaičnih panelov v Evropi za Solvis trenutno velik izziv.

»Velika ponudba kitajskih fotovoltaičnih panelov in padec njihovih cen sta spodkopala stabilnost evropskega trga. Solvis s svojimi visokokakovostnimi izdelki redno oskrbuje obstoječe partnerje v evropskih državah, predvsem zaradi njihovih zahtev po evropskem izdelku. Modeli subvencioniranja v nekaterih državah namreč zahtevajo vgradnjo opreme evropske proizvodnje,« poudarja naš sogovornik.

Donosne naložbe

Na vprašanje, ali evropsko povpraševanje po solarnih panelih slabi zaradi recesije v Nemčiji, vojne v Ukrajini in pričakovanih protidampinških ukrepov proti kitajski proizvodnji panelov, v Solvisu odgovarjajo, da so bile naložbe v manjše ali večje sončne elektrarne v zadnjih letih zelo donosne. Ta trend se, dodajajo, nadaljuje predvsem zaradi pocenitve fotovoltaike.

»Pomembni sta zanesljivost in stabilnost proizvodnje, povezani z nestanovitnostjo cen električne energije na trgu, ki jo povzročajo sezonske ali geostrateške motnje v energetiki ter vojne krize v svetu. Pridobivanje električne energije s sončno elektrarno je povsem smiselno ob upoštevanju porabe na mestu proizvodnje, shranjevanja proizvedene električne energije v baterijah in poznejše porabe, smotrne kombinacije z vetrnimi elektrarnami, kmetijskimi nasadi, ko govorimo o agrosolarjih, in pri vgradnji na objekte, bodisi na strehe bodisi na del ali celotno fasado,« pojasnjuje Stjepan Talan.

Solvis je lani ustvaril 82,5 milijona evrov prihodkov in 6,4 milijona evrov dobička. Zaposluje 276 delavcev, večino proizvodnje izvozi v Nemčijo, Francijo, Kanado, na Nizozemsko, Dansko, v Turčijo, Italijo, Avstrijo, Španijo, Maroko in Dubaj. Podjetje je postavilo več kot 350 sončnih elektrarn in je največji proizvajalec solarnih panelov ne samo na Hrvaškem, ampak v celotni jugovzhodni Evropi.