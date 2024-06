Acroni se krepi kot dobavitelj avtomobilske industrije

V družbi Sij Acroni se usmerjajo v proizvodnjo delov za električna vozila. Z 18 milijonov evrov vredno prenovo linije CRNO so namreč v tej jeklarski družbi vzpostavili pogoje za izdelavo najzahtevnejših elektropločevin SIWATT za pogonske motorje električnih vozil. Prenova linije CRNO je za jeseniški Acroni strateško pomembna naložba, saj bodo ob bok dvema močnima poslovnima stebroma, nerjavni debeli pločevini in specialnim jeklom, postavili nov, tretji steber hladno valjanih elektropločevin.

Kot pojasnjujejo v Siju, so linijo zasnovali tako, da bodo lahko izvedli vse faze termične obdelave na način, da bodo sposobni dosegati zahtevane elektromagnetne in mehanske lastnosti po najzahtevnejših standardih in predvsem tehničnih specifikacijah kupcev iz avtomobilske industrije. Ob tem so izboljšali energetsko učinkovitost linije in pridobili 15.000 ton oziroma 20 odstotkov dodatnih proizvodnih kapacitet.

Nižji ogljični odtis

»Po trimesečnem obratovanju z veseljem ugotavljamo, da smo dosegli svoje cilje: z dolgoletnimi izkušnjami, strokovnim mentorstvom in z naložbo v trenutno najboljšo razpoložljivo tehnologijo smo na prenovljeni liniji uspešno proizvedli neorientirano elektropločevino za elektromotorje. Ob tem smo za skoraj 40 odstotkov izboljšali energetsko učinkovitost in s 156 na 86 kilogramov na tono končnega izdelka oziroma za več kot 55 odstotkov znižali ogljični odtis,« je prve učinke o prenovljeni liniji povzel glavni direktor Acronija Branko Žerdoner.

V Acroniju želijo postati uveljavljen dobavitelj v avtomobilski industriji, zato načrtujejo tudi nadaljnje naložbe. Do leta 2028 nameravajo podvojiti današnje kapacitete najzahtevnejših elektropločevin in doseči 140.000 ton proizvodnje letno. Načrtovane naložbe bi po prvih ocenah presegle sto milijonov evrov do leta 2028, ocenjujejo v Siju.

Velika vlaganja

Glavni podpredsednik Sija Tibor Šimonka je spomnil, da je skupina od leta 2007, ko je večinski lastnik družbe prek Dilona postala ruska družina Zubitski, za naložbe namenili več kot 870 milijonov evrov. »Do leta 2030 za trajnostne projekte in povečevanje učinkovitosti načrtujemo še dodatnih 70 milijonov evrov, od tega polovico v Sij Acroniju. To nam omogoča razvoj rešitev za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo. Z naložbo v linijo CRNO dokazujemo, da je proizvodnja najzahtevnejših in najbolj kakovostnih elektropločevin mogoča tudi po krožnogospodarni tehnološki poti, kar je bilo doslej za marsikaterega kupca iz avtomobilske industrije težko predstavljivo,« je povedal.

Acroni kot proizvajalec jekel za nišne jeklarske trge jeklo izdeluje iz sekundarnih surovin po načelih krožnega gospodarstva. Kot pojasnjujejo v Siju, je v Acronijevi elektropločevini kar 97 odstotkov recikliranih materialov, kar glede na tehnološko pot pomeni najnižji možen ogljični odtis na svetu za proizvodnjo elektropločevine. Jeseniška jeklarska družba je tudi del projekta GREen MObility (Gremo).