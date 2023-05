Aprila najmanj brezposelnih po letu 1990

Brezposelnost v Sloveniji se še naprej zmanjšuje in je najnižja po letu 1990. Ob koncu aprila je bilo registriranih 48.598 brezposelnih, kar je za 3,4 odstotka manj kot marca in za 16,3 odstotka manj kot v lanskem aprilu, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje. Ugodne trende zaznavajo v vseh območnih enotah zavoda.

Povpraševanje na trgu dela potrjuje tudi podatek, da se je aprila pri zavodu na novo prijavilo 3819 brezposelnih, kar je za dobro desetino manj kot marca in 6,8 odstotka manj kot v istem mesecu predhodnega leta.

V prvih štirih mesecih je bilo sicer na novo prijavljenih brezposelnih poldrugi odstotek manj kot leto prej v tem obdobju, se je pa manj brezposelnih tudi zaposlilo, 11,7 odstotka manj. Letos je bilo v obdobju od januarja do aprila brezposelnih v povprečju 51.929 oseb na mesec, 17,3 odstotka manj kot leta 2022.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so aprila zavodu sporočili 12.010 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je še naprej po delavcih za preprosta dela v industriji in visokih gradnjah ter po čistilcih, voznikih tovornjakov, varilcih, prodajalcih ter zdravstvenih in gostinskih delavcih.