Decembra skoraj petina manj brezposelnih kot leto prej

Slovenski trg dela je še naprej precej pregret. Ob koncu lanskega decembra je bilo v naši državi za skoraj petino manj brezposelnih kot pred letom dni. V zadnjem mesecu leta 2022 tudi ni bilo izrazitejšega povečanja brezposelnosti, ki so ga običajno opažali v tem času zaradi večjega števila na novo prijavljenih brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje.

Konec prejšnjega meseca je bilo tako na zavodu registriranih 53.181 brezposelnih, kar je za 1,2 odstotka (640) več kot novembra in hkrati za 19,4 odstotka (skoraj 12.800) manj kot decembra 2021.

Na novo se je sicer decembra pri zavodu prijavilo 5059 brezposelnih, kar je 0,7 odstotka več kot novembra in dobrih 15 odstotkov manj kot v istem mesecu leta 2021. Gledano na ravni celotnega lanskega leta je bilo sicer brezposelnih v povprečju 56.665 oseb na mesec, 23,8 odstotka manj kot leta 2021.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so sicer decembra zavodu sporočili 10.772 prostih delovnih mest, kar je bilo petina manj kot novembra in dobra desetina manj kot decembra predlanskim. Vseh prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci sporočili zavodu, je bilo leta 2022 kar 172.064, desetino več kot leta 2021, še naprej pa je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.