Novembra manj brezposelnih, povpraševanje po delavcih

Po rahlem oktobrskem porastu se je novembra brezposelnost ponovno zmanjšala in je po letošnjem septembru druga najnižja v samostojni Sloveniji, izhaja iz podatkov zavoda za zaposlovanje. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo v državi 52.541 registriranih brezposelnih, kar je 450 (0,8 odstotka) manj manj kot oktobra. V primerjavi z novembrom lani je bila brezposelnost manjša skoraj petino oziroma za 12.838 oseb.

Ugodne trende na trgu dela potrjuje tudi podatek,da je bilo v prvih enajstih mesecih letos na zavodu v povprečju prijavljenih 56.982 brezposelnih oseb, kar je skoraj četrtina manj kot v enakem obdobju lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila septembra 2022 5,3-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke manj stopnja kot avgusta in 1,5 odstotne točke manj kot septembra lani. So pa razlike tako med spoloma kot po regijah. Stopnja registrirane brezposelnosti pri moških je bila 4,8-odstotna, pri ženskah pa šestodstotna. Najvišjo stopnjo so zabeležili v območni službi Murska Sobota (6,9 odstotka), najnižjo pa v Kranju (3,3 odstotka.)

Delodajalci, med katerimi je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so sicer novembra zavodu sporočili 13.361 prostih delovnih mest, odstotek več kot oktobra in 3,7 odstotka manj kot novembra 2021. Največ povpraševanja je še naprej po gradbenih in industrijskih delavcih, čistilcih, voznikih tovornjakov, varilcih in zdravstvenih delavcih.