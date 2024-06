Banka Slovenije izboljšala gospodarske obete

Po lanski umirjeni, 1,6-odstotni gospodarski rasti je Banka Slovenije napoved za letos zvišala na 2,5 in prihodnje leto na 2,6 odstotka – oboje je za 0,3 odstotne točke več od zadnje napovedi lani decembra –, v 2026 pa naj bi se BDP zvišal za 2,8 odstotka. Slovenija naj bi tako letos in prihodnji dve leti rasla opazno hitreje od povprečja evrskega območja, kjer naj bi se BDP letos povečal za le 0,9 in prihodnje leto za 1,4 odstotka. Glavna gonila gospodarstva bodo visoka zaposlenost, rast realnih dohodkov, višja zasebna potrošnja in tudi poraba države, povezana s popoplavno obnovo, ocenjujejo v BS.

Inflacija se bo do konca leta 2026 približevala dvoodstotnemu inflacijskemu cilju ECB, a bo ob vztrajanju domačih cenovnih pritiskov njeno zniževanje bolj postopno in počasnejše kot lani. Povprečna inflacija bo tako letos znašala 2,4 odstotka (lani 7,2 odstotka), prihodnje leto pa naj bi se zaradi vpliva višjih plač in izteka vladnih ukrepov prehodno povišala na tri odstotke. Nato naj bi se v 2026 znižala na 2,3 odstotka, še napovedujejo v Banki Slovenije.

Na trgu dela se bo še naprej ohranjala rast zaposlenosti in rekordno nizka brezposelnost, rast plač pa se bo postopno umirjala, a bo ostala razmeroma visoka. Napovedi spremljajo tudi tveganja, ki so pri gospodarski rasti uravnotežena, pri inflaciji pa so predvsem zaradi plačnih pritiskov in morebitne nižje rasti produktivnosti usmerjena navzgor. Kot priložnost za višjo rast v BS poudarjajo predvsem uporabo presežnih prihrankov gospodinjstev.