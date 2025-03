Banke januarja ustvarile za tretjino nižji dobiček

Bančni sistem je januarja ustvaril 38,6 milijona evrov dobička po davkih, kar je tretjina manj kot v istem mesecu lani. Najpomembnejši vzroki za upad so za dobro desetino nižji obrestni prihodki ter sočasni porast neto slabitev in rezervacij, je razvidno iz podatkov Banke Slovenije.

Bilančna vsota slovenskih bank se je januarja povzpela na rekordnih 54,96 milijarde evrov. Pri tem skoraj natančno polovico predstavljajo hranilne vloge gospodinjstev, ki so dosegle dobrih 27,4 milijarde evrov. Banke so medletno povečale kreditiranje za dobrih šest odstotkov. Pri tem se je obseg posojil podjetjem zmanjšal za 0,3 odstotka, po drugi strani pa so se stanovanjska posojila gospodinjstvom povečala za 4,2 odstotka, potrošniška posojila pa za dobrih 13.