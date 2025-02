V nadaljevanju preberite:

NLB je lani ustvarila 514,6 milijona evrov čistega dobička, kar je sedem odstotkov manj kot predlanskim. To je prvi upad čistega dobička bančne skupine po letu 2021. Kakšno bo letošnje poslovanje? Se bo letos znova zgodil upad? Kakšni so načrti NLB za letos in prihodnje leto? Kaj to pomeni za izplačila dividend delničarjem?