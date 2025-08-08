Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, bo našo največjo banko vodil vse do leta 2031, so ta teden odločili njeni nadzorniki in mu podelili še tretji petletni mandat, ki se bo začel julija prihodnje leto. »Trije mandati na takem položaju se mi zdijo ravno prava mera. Seveda to zahteva podporo nadzornega sveta. Z ekipo si prizadevamo, da bi poslovali – tako samostojno kot z morebitnimi prevzemi – donosno, zanesljivo, predvidljivo in dolgoročno v interesu vseh ključnih deležnikov. Upamo, da bo to dovolj, da nam bo ta mandat podeljen,« nam je očitno jasnovidno razložil v intervjuju lani avgusta.

V NLB je prišel na mesto člana uprave v kriznem letu 2012, ko je banka klecala pod težo slabih posojil, od julija leta 2016 pa je krmilo NLB v njegovih rokah. »Ključno se mi zdi, da ima NLB tudi po privatizaciji svoj sedež in možgane v Ljubljani, ne pa kje daleč od oči in daleč od srca, ter da ima vodstvo NLB možnost sprejemati pomembne odločitve,« nam je dejal, ko je prvič nastopil kot predsednik uprave. Pod njegovim vodstvom je banka prešla skozi nekajletni purgatorij sanacije in bila nato tudi uspešno privatizirana, ob tem, da ima država v njej še vedno kontrolni delež.

Diplomirani ekonomist, letnik 1974, je zdaj na dobri poti, da postane »generalni direktor« z najdaljšim stažem v naši največji banki in njeni vse večji bančni skupini, ki se širi v države jugovzhodne Evrope. Poslovanje skupine NLB mu gre pri tem na roko. Banka v zadnjih letih uspešno in dobičkonosno posluje, njena bilančna vsota se bliža 30 milijardam evrov, vrednost njene delnice se je od prve kotacije v letu 2018 praktično potrojila.

Bančnih izkušenj mu seveda ne manjka, na različnih vodstvenih položajih v več bankah je že skoraj 23 let. Med drugim je tudi predsednik Združenja bank Slovenije. Brodnjak je v javnosti znan tudi kot energični govornik, brez dlake na jeziku je še zlasti pri kritikah ekonomske in davčne politike. V prostem času je predvsem vinogradnik in vinar na družinskem posestvu v domačih Halozah.