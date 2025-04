Carine Donalda Trumpa že vplivajo na logistiko

Evropska logistika bo morala za uspešen nadaljnji razvoj pravočasno prepoznati trende in se znati odzvati nanje, so poudarili na nedavnem mednarodnem logističnem kongresu v Portorožu. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala, da bo država z naložbami in podpornim okoljem še naprej spodbujala rast panoge. Logistika je že pod pritiskom zaradi carin, ki jih uvaja administracija Donalda Trumpa.

Vodja inštituta za preskrbovalne verige na Univerzi Južna Kalifornija Nick Vyas je predstavil ozadje ukrepov, ki jih na trgovinskem področju uvaja ameriški predsednik Donald Trump. Kot je poudaril, Trump in njegovi svetovalci menijo, da je ameriški trgovinski primanjkljaj nastal, ker druge države izkoriščajo ZDA, carine pa da so orožje v boju proti temu.

»Geopolitične napetosti bodo resen preizkus odpornosti dobavnih verig,« je opozoril. Pozval je k razpršitvi tveganj in k naložbam v vsa področja digitalizacije. Prepričan je, da so dolgoročne napovedi za gospodarske odnose med ZDA in Evropo kljub vsemu spodbudne.

Logistika je pomembna

Panoga transportne logistike je za Slovenijo po besedah ministrice Bratušek izjemno pomembna, saj ponuja številne možnosti za gospodarski razvoj. »Ni le panoga, temveč hrbtenica gospodarstva,« je poudarila.

Opozorila je na naložbe države na tem področju. Veseli jo, da je v regiji tudi sicer veliko naložb v tehnološke rešitve, ki imajo vse večjo vlogo. Izjemno pomembno je po njenih besedah tudi vprašanje trajnosti. »Evropski standardi namreč niso več le smernice, temveč konkretni cilji, ki jih moramo doseči,« je dejala.

Slovenija se po njenih besedah vedno bolj uveljavlja kot logistično vozlišče, vendar strateška zemljepisna lega ne bo dovolj. »Potrebujemo ustrezno infrastrukturo, učinkovito upravljanje in odlične strokovnjake,« je poudarila ter napovedala nadaljnjo podporo države.

Iskati poslovne priložnosti

Pomen logistike kot osnove za gospodarski razvoj je poudaril tudi predsednik Slovenskega logističnega združenja Igor Žula. Med glavnimi izzivi panoge sta po njegovih besedah digitalna preobrazba in upravljanje tuje delovne sile. »Nujno je poznati trende in dobre prakse ter iskati nove poslovne priložnosti,« je dejal.

Vse večja nepredvidljivost poslovnega okolja se po besedah predsednice uprave Luke Koper Nevenke Kržan kaže tudi v logistiki. Nujna je dobra prilagodljivost, ob tem pa je treba še naprej vlagati v razvoj. »Tega se zavedamo tudi v Luki Koper, kjer želimo z naložbami ohranjati konkurenčno prednost,« je dejala.

Za dober razvoj slovenskega logističnega sektorja je po njenih besedah nujna tudi podpora države. »Lahko rečem, da smo je deležni,« je poudarila in med drugim omenila gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper.

Vseh težav ni mogoče rešiti na ravni države, zato je nujno povezovanje na evropski in svetovni ravni, je dejal predsednik Evropskega logističnega združenja Markus Mau. »Izzivi bolj kot kdaj prej potrebujejo strateški pristop, zato je tudi za logistiko nujno povezovanje na širši ravni,« je dodal.

EU po mnenju predsednika Združenja Manager med drugim bremeni odsotnost jasne vizije oziroma dolgoročnega cilja. »Strategije za posamezna področja se sproti spreminjajo, predvidljivosti skoraj ni, je opozoril. Odličen primer tega so po njegovem mnenju nova pravila za evropsko avtomobilsko industrijo. »Gospodarstvo za uspešen razvoj potrebuje predvidljivost,« je poudaril.

Posledice gospodarske politike EU, ki ni dovolj usmerjena v spodbujanje konkurenčnosti, bodo po njegovih besedah občutila podjetja v vseh panogah. »Največjo težavo imate, če mislite, da težav nimate. Kdor se zaveda, da je v težavah, in temu primerno ukrepa, je v vsaj nekoliko boljšem položaju,« je dejal.

»Ko je v nevarnosti globalizacija, sta v nevarnosti tudi nemški in evropski gospodarski model,« je opozoril Thomas Wimmer iz nemškega zveznega logističnega združenja. Preobrazba gospodarstva je po njegovih besedah nedvomno nujna, a ne smemo pozabiti na družbeno preobrazbo: »Nikoli nismo bili močnejši, kot smo danes, in tega bi se kot evropska družba morali bolj zavedati.«

Pozval je k enotnejšemu in samozavestnejšemu nastopu v odnosu do drugih trgov. Med največjimi izzivi za evropsko logistično panogo je omenil administrativne obremenitve, visoke cene energentov, nezadostno prometno infrastrukturo, visoke davke in pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov.

Predstavitev dobrih praks

Na tridnevnem kongresu v organizaciji Slovenskega logističnega združenja se je na šestih tematskih panelih zvrstilo več kot štirideset strokovnoizobraževalnih dogodkov. Združenje je v uvodnem delu podelilo tudi priznanje logist leta 2024, prejel ga je Matevž Vuga iz podjetja Big Bang.

Del programa so tudi predstavitve primerov dobrih praks iz Slovenije in tujine. Udeleženci kongresa so med drugim spoznali primer digitalne preobrazbe, pri katerem uporabljajo orodja umetne inteligence, in izvedeli, kako je francoska pošta z uvedbo enotnega nadzornega sistema optimizirala poslovanje. Prisluhnili so tudi predstavitvi, kako lahko konsolidacija podjetja pripomore k izboljšanju učinkovitosti in trajnosti urbane logistike v Antwerpnu.