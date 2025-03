Carinska vojna bi lahko znižala tudi slovensko rast

V nadaljevanju preberite:

Carine, ki jih druga proti drugi uvajata ZDA in EU, na Slovenijo ne bodo imele znatnega neposrednega vpliva. Bodo pa toliko večji posredni učinki, preko trgovinskih partneric, ki so močno vezane na ameriški trg. To velja predvsem za Nemčijo. Zaradi tega bi lahko bila gospodarska rast v Sloveniji po ocenah Umarja nižja za okoli 0,5 odstotne točke. Če se bo carinska vojna še zaostrovala, pa bo rast še šibkejša. Umar letos Sloveniji napoveduje 2,1 odstotno rast.