Unior bo zaradi slabega poslovanja zmanjšal število zaposlenih za 200

V nadaljevanju preberite:

Poslovanje zreškega Uniorja je bistveno slabše, kot je bilo predvideno ob začetku leta, zato je uprava nadzornikom v ponedeljek predstavila načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe, ki pa po naših informacijah predvideva tudi odpuščanja. V družbi nam na vprašanja o tem včeraj niso odgovorili, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi število delavcev zmanjšali za približno 200. Pri tem naj bi to poskušali v čim večji meri doseči z upokojevanjem in rednimi odhodi.