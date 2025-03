Do leta 2040 bo morala EU zmanjšati emisije za 90 odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Evropski komisar za podnebje in zeleno rast Wopke Hoekstra je Slovenijo obiskal na lastno željo, smo izvedeli neuradno, najprej je bil predviden le obisk Hrvaške. Z ministrom Bojanom Kumrom sta obravnavala izzive in priložnosti za zeleno preobrazbo Slovenije. Steklarna Hrastnik je s projektom uporabe vodika uspela na razpisu inovacijskega sklada in Slovenija tudi s tem kaže pot Evropi, pravi komisar.

Slovenija je v posodobljenem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) dvignila ambicije za obnovljive vire energije in za zmanjšanje emisij: do leta 2033 bi jih morali zmanjšati za najmanj 55 odstotkov.