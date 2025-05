Dobava alžirskega plina zagotovljena še nekaj let

Geoplin in alžirska družba Sonatrach sta danes v predsedniški palači v Ljubljani podpisala podaljšanje pogodbe o dobavi zemeljskega plina, s čimer bo Sloveniji v prihodnjih letih zagotovljena nemotena oskrba s tem energentom. Na podlagi podpisane pogodbe bo družba Geoplin še naprej zagotavljala nemoteno preskrbo z zemeljskim plinom svojim odjemalcem v Sloveniji in tujini.

S sklenjenim dogovorom slovenski Geoplin in alžirski Sonatrach še krepita vezi na področju energetike, obe pogodbeni strani pa sta izrazili tudi željo po iskanju novih priložnosti za partnerstva v prihodnosti. Podpisu pogodbe sta prisostvovala predsednik vlade Robert Golob in predsednik Alžirije Abdelmadjid Tebboune.

Dogovor je strateškega pomena tudi za Alžirijo, saj Sonatrach s tem sporazumom povečuje svojo prisotnost na slovenskem energetskem trgu, hkrati pa odgovarja na rastoče povpraševanje po zemeljskem plinu na evropskem trgu. Sodelovanje med družbama ne krepi le prisotnosti Alžirije na mednarodnem prizorišču, temveč tudi potrjuje njeno zavezanost k nadaljnji širitvi in krepitvi področij dvostranskega gospodarskega sodelovanja.

Alžirsko delegacijo je sicer z vojaškimi častmi na dvodnevni uradni obisk sprejela predsednica Nataša Pirc Musar. Predsednika Tebbouna na poti spremljajo ministri z različnih področij ter številna gospodarska delegacija.

Gospodarsko sodelovanje med državama sega še v čas nekdanje Jugoslavije, državi pa sta veleposlaništvi vzpostavili šele lani. Alžirija je tretja najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije med afriškimi državami, saj je bilateralna menjava v letu 2024 dosegla 95,6 milijona evrov.

Na pogovorih med predsednikoma je bila ena ključnih tem prav krepitev sodelovanja na področjih umetne inteligence, policijskega sodelovanja, obnovljivih virov energije (sončne in vetrne energije), kmetijstva in čebelarstva ter informacijsko-komunikacijskih, vodnih in vesoljskih tehnologij. V okviru obiska je bilo podpisanih več memorandumov o soglasju in sodelovanju, ki bodo olajšali nadaljnje povezovanje.

Tudi vesoljske tehnologije

Na pobudo Alžirije je bil podpisan memorandum o soglasju med ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in Alžirsko vesoljsko agencijo (francosko Agence spatiale algérienne - ASAL) Ljudske demokratične republike Alžirije o sodelovanju na področju vesoljskih dejavnosti v miroljubne namene.

Tanja Permozer, vodja Slovenske vesoljske pisarne je ob tem povedala, da ima Slovenija aktivno vlogo v svetovnem vesoljskem sektorju in je dosegla številne mejnike, na katere smo zelo ponosni. Sodelovanje bo zajemalo področja daljinskega zaznavanja, vesoljskih aplikacij in tehnologij, telekomunikacij in navigacije, vesoljske znanosti ter usposabljanja in izmenjave strokovnega znanja. To bo prispevalo k doseganju skupnih znanstvenih, gospodarskih in okoljskih ciljev.

Krepitev policijskega sodelovanja

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za zunanje zadeve, narodne skupnosti v tujini in afriške zadeve njegova ekscelenca Ahmed Attaf sta ob robu uradnega obiska podpisala še memorandum o soglasju na področju policijskega sodelovanja. Predlagani memorandum izraža pripravljenost obeh držav do poglobitve in okrepitve sodelovanja na različnih področjih dela policij obeh držav.

Državi želita spodbujati sodelovanje na vseh ključnih področjih policijskega delovanja, zlasti na področju boja proti čezmejnemu kriminalu, upravljanja migracij ter na področju usposabljanj in izmenjave izkušenj.