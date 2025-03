Družbeniki v dokapitalizacijo Poslovne šole Bled

Družbeniki Poslovne šole Bled (IEDC), med katerimi so vodilna regijska podjetja iz različnih panog, so s 97-odstotno podporo odobrili skoraj milijon evrov dokapitalizacije. »Ta strateška naložba, ki so jo podprli vodilni industrijski akterji, bo omogočila uresničitev ključnih strateških prioritet za leto 2025 in prihodnja leta,« so sporočili iz IEDC.

Med osrednjimi projekti je dokončanje več kot 550 kvadratnih metrov novih prostorov v objektu TVD-Partizan, ki bodo izboljšali zmogljivosti šole za izvajanje inovativnih programov in gostitev globalnih poslovnih dogodkov. Nadzorni svet je poleg tega potrdil poslovni načrt za obdobje 2025–2027, ki vključuje spodbudne napovedi vpisa za generacijo MBA 2025/26.

Prof. dr. Stjepan Orešković, predsednik nadzornega sveta IEDC, je izpostavil pomen teh razvojnih projektov: »IEDC je na prelomni točki svojega razvoja. Dokapitalizacija in strateška partnerstva, ki jih gradimo, potrjujejo našo predanost ohranjanju vodilne vloge šole na področju izobraževanja voditeljev in inovacij, ki jo je utemeljila prof. dr. Danica Purg, dekanja šole.«

»IEDC je vodilna sila inovacij in razvoja. Novi prostori, programi ter strateške iniciative potrjujejo našo zavezanost oblikovanju naslednje generacije voditeljev in spodbujanju transformacije po vsej Evropi in širše,« pa je dejal novi predsednik uprave IEDC prof. dr. Mislav Ante Omazić.