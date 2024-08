Država vendarle v razdolžitev Save

Skupščina delničarjev Save, ki je v večinski lasti državnih lastnikov, je po več letih preigravanj včeraj le potrdila konverzijo terjatev Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (Kad) v kapital družbe, in sicer v skupni vrednosti 35,9 milijona evrov. Potrdila je tudi dodatno dokapitalizacijo v denarju v vrednosti štiri milijone evrov, pri kateri pa SDH in Kad ne bosta sodelovala. Sava, ki je lastnica največje hotelske verige v državi, naj bi se s tem občutno razdolžila.

Skupščina je sklenila, da se bo osnovni kapital Save s stvarnim vložkom povečal za 13,8 milijona evrov na nekaj manj kot 42,9 milijona evrov. Nove delnice bosta po 2,6 evra za eno vplačala le SDH in Kad. SDH bo pretvoril za okoli 24,7 milijona evrov terjatev, Kad pa za nekaj manj kot 11,2 milijona evrov. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 21 dni od dneva zasedanja skupščine. Ostali delničarji bodo lahko sodelovali pri dokapitalizaciji z denarnimi vložki v vrednosti štiri milijone evrov, prav tako po ceni 2,6 evra za delnico.

»Uspešna dokapitalizacija omogoča dolgoročno vzdržno finančno stabilnost Save, d.d., in Poslovne skupine Sava ter uresničevanje prihodnje strategije Poslovne skupine Sava, vključno s predvidenimi investicijami in rednim odplačilom finančnih obveznosti,« navajajo v Savi. Družba je imela konec leta skoraj 70 milijonov evrov kratkoročnih obveznosti, saj sta največja upnika SDH in Kad moratorij na te obveznosti več let podaljševala. Ali bo družba preostali del dolga refinancirala na trgu, torej niso razkrili.

Sava, ki je le še lastnica Save Turizma in v svojem portfelju nima drugih dejavnosti, je sicer imela lani slabih 1,5 milijona evrov prihodkov in pridelala 5,8 milijona evrov izgube, kar je 140 odstotkov več kot leto prej. Kot smo že poročali, vladna strategija upravljanja državnih naložb predvideva, da bo Sava poleg Istrabenz Turizma eden od dveh stebrov državnih turističnih družb. Vsaka naj bi imela upravljavski in nepremičninski steber.