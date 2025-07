V nadaljevanju preberite:

Javni dolg se je letos, vključno z julijsko zadolžitvijo, z zadolževanjem države povečal za približno 2,73 milijarde evrov in znaša okoli 47,6 milijarde evrov oziroma 68 odstotkov letos predvidenega BDP. Bonitetne ocene Slovenije so stabilne in se celo nekoliko izboljšujejo. Toda vse večji dolg in višje obrestne mere čedalje bolj vplivajo na proračun.