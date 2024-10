Številni kazalniki kažejo, da se tveganja za nižjo gospodarsko rast uresničujejo

V nadaljevanju preberite:

»V Slovenijo prihajamo odprti glede tega vprašanja, zato se veselim poti v Ljubljano ter zelo pristne in odprte razprave. Pred srečanjem se bomo seznanili z vsemi podatki in analizo, in kot smo dejali že velikokrat, se odločamo od srečanja do srečanja. Številni nedavni kazalniki sugerirajo, da se tveganja za nižjo gospodarsko rast že uresničujejo, zato bomo morali skrbno oceniti, ali ima to kakšne posledice za naše inflacijske napovedi.« Tako nam je pogled na morebitno novo znižanje obrestnih mer ECB pojasnil Frank Elderson, član najožjega vodstva Evropske centralne banke, ki bo pri nas 17. oktobra odločala o obrestni politiki.

Kakšen je sogovornikov pogled na bančni sektor pri nas, dobro desetletje po veliki finančni krizi? Kako komentira namero skupine UniCredit, da prevzame nemško Commerzbank? Ali lahko na prihodnji seji sveta ECB pričakujemo novo znižanje obrestnih mer ECB? Lahko ECB in nacionalne centralne banke učinkoviteje prispevajo k zmanjšanju posledic podnebnih sprememb?