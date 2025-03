ECB znova znižal obrestno mero

Svet Evropske centralne banke (ECB) je osrednje evrske obrestne mere znižal za 0,25 odstotne točke. Gre za peto zaporedno znižanje in šesti rez v obrestne mere od obrata v denarni politiki junija lani. ECB je znižal napoved letošnje gospodarske rasti

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, je tako po novem pri 2,50 odstotka. Tudi tokrat je svet v izjavi po seji zapisal, da se proces zniževanja inflacije nadaljuje v skladu s pričakovanji in da večina meril osnovne inflacije nakazuje, da se bo inflacija vzdržno ustalila na ravni okrog dvoodstotnega srednjeročnega cilja ECB.

Analitiki ECB so včeraj objavili tudi najnovejše napovedi. Napovedi letošnje inflacije so glede na zadnje decembrske ocene rahlo zvišali. Strokovnjaki napovedujejo, da bo skupna inflacija letos v povprečju znašala 2,3 odstotka, medtem ko je bilo pričakovanje decembra, da bo pri 2,1 odstotka. V prihodnjem letu naj bi bila inflacija pri 1,9 odstotka in v 2027 pri 2,0 odstotka. Inflacija brez energentov in hrane, torej t. i. osnovna inflacija, bo medtem po projekcijah letos v povprečju znašala 2,2 odstotka, v 2026 naj bi bila pri 2,0 odstotka in v letu 2027 pri 1,9 odstotka.

Nov pa je zapis, da »denarna politika postaja pomenljivo manj omejevalna«, saj rezi ključnih obrestnih mer prispevajo k temu, da je zadolževanje za podjetja in gospodinjstva manj drago, rast posojil pa se krepi. Do zdaj je namreč svet ECB navajal, da je denarna politika kljub nižanjem obrestnih mer še naprej omejevalna. To bi lahko bil znak, da bi lahko prišlo do začasne prekinitve niza rezov v obrestne mere.

Gospodarstvo se sicer po navedbah sveta ECB sooča z nadaljnjimi izzivi, zato so v vnovič poslabšali napovedi za rast BDP. Po novem naj bi ta letos dosegla 0,9 odstotka, potem ko so decembra lani pričakovali še 1,1-odstotno krepitev BDP v 2025.