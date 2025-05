Elan in Davos s posebnimi smučmi za kitajski trg

Elan in destinacija Davos Klosters sta za kitajski trg razvila posebne smuči Davos Ski by Elan. Z njimi želita doseči utrditev prepoznavnosti na hitro rastočem azijskem trgu. »Smučka, zasnovana posebej za kitajski trg, združuje najboljše dveh svetov: tradicijo in naravno lepoto švicarskega Davosa ter vrhunsko slovensko smučarsko znanje podjetja Elan,« pojasnjujejo v begunjskem proizvajalcu smuči.

Kot navajajo, so ciljni uporabniki projekta Davos Ski by Elan kitajski ljubitelji smučanja, za katere so zimski športi način življenja. V ospredju je izjemno doživetje na snegu, ki ga omogoča najnovejša Elanova tehnologija, vse to pa se povezuje z oblikovanjem smuči, ki temelji na bogati smučarski tradiciji Davosa.

Smuka v švicarskem središču

Poleg klasičnih carving smuči so v Davosovem prepoznavnem modro-rumenem slogu oblikovane tudi prve zložljive smuči na svetu – Elan Voyager. Narejene so za vse, ki želijo smuči vzeti s seboj na potovanja. »Seveda si želimo, da bi naši kitajski gostje z veseljem pripotovali tudi v Davos – s svojo smučko Davos Ski by Elan – in tu izkusili pristen alpski zimski oddih,« je dejal direktor turizma Davos Klosters Albert Kruker.

Podpredsednik skupine Elan in direktor športne divizije Leon Korošec je za Delo pojasnil, da gre za smuči višjega cenovnega ranga. Begunjski proizvajalec smuči je v azijskem tigru prisoten že dve desetletji in ta ustvari približno pet odstotkov svojih prihodkov.

Rastoči trg

Kot pojasnjujejo v Elanu, Kitajska beleži izjemen razcvet zimskih športov, še posebej po zimskih olimpijskih igrah 2022. Z več kot 30 milijoni smučarjev, katerih število vztrajno narašča, postaja eden najperspektivnejših trgov na svetu. »Partnerstvo z Davosom in skupni nastop na Kitajskem je naravna nadgradnja našega pristopa: povezujemo alpsko dediščino s prihodnostjo. Kitajska je za nas strateško pomembna in ponosni smo, da lahko na tem trgu nastopimo z izdelkom, ki izraža tako tehnično odličnost kot pristno zgodbo,« pravi Leon Korošec. Dodaja, da bodo te smuči izdelovali v Begunjah, saj na Kitajskem še vedno bolj cenijo smuči iz alpskih območij, kot tiste, izdelane v Aziji.

Čeprav ima Kitajska tudi hribe, kjer je mogoče smučati v naravi, v zadnjih letih pospešeno gradi hale, kjer je mogoče smučati pod zaprto streho, blizu mestnim središčem. Po državi naj bi jih imeli že okoli 60. V Šanghaju je septembra lani vrata odprlo največje pokrito smučišče na svetu.

Elan je eden redkih proizvajalcev smuči, ki je proizvodnjo ohranil v Evropi. Letno izdela dobrih 300.000 smuči. Kot pojasnjuje Korošec, so lani pričakovano prodali nekoliko manj smuči, saj je od predlanske zime ostalo kar nekaj zalog.