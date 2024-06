Evropska komisija: slovenska ocena škode po poplavah je prenapihnjena

Evropska komisija je po pregledu slovenske prošnje za finančno pomoč zaradi lanskih poplav ugotovila, da država ni utrpela za 10 milijard evrov škode, kolikor zatrjuje slovenska vlada. Pojasnila glede solidarnostnega sklada bosta danes ob 16. uri podala državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov in generalna direktorica direktorata za regionalni razvoj Aša Rogelj.

Evropska komisija je podala vrsto pripomb na prošnjo za finančno pomoč iz solidarnostnega sklada EU, ki jo je Slovenija vložila po lanskih avgustovskih poplavah. Med drugim je opozorila na nezadostne podatke o obsegu poplav in uporabo nezanesljive metodologije, je poročal Dnevnik »Čeprav ni dvoma, da so poplave povzročile veliko škodo, informacije, ki so jih posredovali slovenski organi, ne podpirajo ocene neposredne škode v višini skoraj 10 milijard evrov v zadostni meri,« piše v dopisu, ki so ga z generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji spomladi poslali slovenskemu ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Opozorili so, da je Slovenija v prošnjo za pomoč vključila tudi nekatere škode, ki ne sodijo v področje solidarnostnega sklada. Dnevnik pri tem med drugim omenja »gospodarske izgube, ki izhajajo iz sekundarnih/terciarnih učinkov (kot so izguba dohodka, prekinitev poslovanja, finančna izguba itd.)« ter škodo na področju »okolja in stabilnosti tal«.

Vlada je škodo in njene posledice ocenjevala po metodologiji PDNA, ki upošteva ne le povzročeno škodo, ampak tudi stroške sanacije poškodovanih območij v prvotno stanje. Od 10 milijard evrov je direkcija za vode ocenila 3,3 milijarde evrov škode na vodotokih. To je trikrat največje investicije v Sloveniji – gradnje drugega tira med Koprom in Divačo, na katerem bodo zgradili 37 kilometrov predorskih cevi in tri viadukte. Vlada je samo strošek intervencije za zagotovitev prevoznosti na državnih in lokalnih cestah ocenila na 168 milijonov evrov, kar je približno polovico več, kot država letno namenja za upravljanje in vzdrževanje vseh državnih cest. Na seznamu za obnovo so se znašli tudi odseki cest, ki še niso zgrajeni.