Evropski jeklarji v eni največjih kriz do zdaj

V nadaljevanju preberite:

»Jeklarska industrija je v najhujši krizi po finančni in gospodarski krizi leta 2009. To je posledica presežnih proizvodnih jeklarskih zmogljivosti in nepoštene trgovine, ki slabša učinek majhnega povpraševanja po jeklu in visokih cen energije v EU. Brez nujnih ukrepov bo v večini držav članic EU težko ohraniti odporno in trajnostno jeklarsko industrijo, ki bo lahko vlagala v naše ambiciozne projekte razogljičenja do leta 2030 in pozneje,« so pred kratkim pozvali v evropskem združenju Eurofer. Tudi slovenski jeklarji že napovedujejo ukrepe čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.