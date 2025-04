Robert Kristanc, strokovnjak za kreditna tveganja, je izpostavil pomen stabilnosti poslovanja in konzervativnega pristopa k financiranju. Poudaril je, da podjetja morajo pravočasno načrtovati financiranje dodatnih obveznosti, ki nastanejo ob rasti poslovanja. »Ključno je, da imajo podjetja jasen pregled nad zalogami, terjatvami in dobavitelji ter se zavedajo, da je denar pomemben, a nikakor ne edini vir moči,« je dejal Kristanc.

Tjaša Repše iz družinskega podjetja Armat je delila izkušnjo podjetja ob izbruhu pandemije covida-19, ko je podjetje doživelo hude likvidnostne težave zaradi nenadne nedostopnosti materialov. Izpostavila je pomen previdnosti pri izbiri poslovnih partnerjev in nujnost priprave na nepredvidljive okoliščine. »Pomembno je, da ne jemlješ vsega kot samoumevno in da si pripravljen na nepričakovane situacije,« je poudarila Repše.

Jure Kvaternik, predsednik uprave Deželne banke Slovenije, je opozoril na nujnost osebnega pristopa v bančništvu in pomen zaupanja med bankami in podjetji. Izpostavil je, da morajo podjetja imeti jasno vizijo in dolgoročno strategijo, saj hitro pridobivanje denarja običajno ni najboljša rešitev. »Združujemo digitalne rešitve z osebnim pristopom, kar krepi dolgoročno zaupanje,« je izpostavil Kvaternik.

Mojca Peternelj iz Addiko banke je poudarila potrebo po hitrih in učinkovitih bančnih rešitvah, ki zmanjšujejo birokracijo in omogočajo podjetjem hiter dostop do potrebnih sredstev. Kljub reguliranemu okolju bančništva je izpostavila pomen osebnega pristopa do strank ter nujnost skrbi za dolgoročno finančno stabilnost. »Ostanimo ljudje, nekaj so številke, nekaj pa odnos do stranke,« je dejala Peternelj.

Zaključek pogovora je pripadel dr. Jožku Peterlinu, organizatorju konference, ki je poudaril pomen odgovornosti podjetij za lastno finančno varnost ter opozoril na nevarnosti sodelovanja s problematičnimi poslovnimi partnerji. »Finančna varnost je kot vreme v podjetju; naša odgovornost je, da skrbimo za to, da bo vedno stabilno,« je povedal Peterlin in povabil k udeležbi na naslednjem, že 19. poslovno-finančnem sejmu, ki bo potekal naslednje leto.