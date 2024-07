IMF rahlo zvišal obete za evrsko območje

Gospodarska rast v razvitih svetovnih gospodarstvih postaja bolj poravnana: ZDA po uspešnem letu 2023 kažejo vse več znakov ohlajanja, še posebej na trgu dela, evrsko območje pa je letos pripravljeno na ponovno rast po zelo šibkem lanskem letu, ugotavlja Mednarodni denarni sklad (IMF) v posodobljenih julijskih gospodarskih napovedih.

Analitiki IMF so sicer obdržali aprilske ocene, da bo svetovno gospodarstvo letos zraslo za 3,2, prihodnje leto pa za 3,3 odstotka, popravili pa so projekcije za nekatere države. Napoved letošnje ameriške gospodarske rasti so znižali za desetinko odstotne točke, na 2,6 odstotka, za enako pa so zvišali letošnjo napoved za evrsko območje, in sicer na slab odstotek, največji popravek navzgor pa so pripisali Španiji (za 0,5) in Franciji (za 0,2 odstotne točke). Slovenija sicer v julijsko napoved ni eksplicitno vključena.

Na svetovni ravni so sicer izboljšali projekcije za Kitajsko (na 5,0 odstotka) in Indijo, ki ji obetajo sedemodstotno gospodarsko rast, poslabšali pa so obete za Savdsko Arabijo in nekatere druge države s Srednjega vzhoda in Centralne Azije.

Na drugi strani pa se je proces zniževanja inflacije v razvitih državah, še posebej v ZDA, upočasnil, To bi lahko povečalo pritisk na centralne banke, zlasti ameriško Federal Reserve, da dlje časa obdržijo visoke obrestne mere. Višja cena denarja bi lahko zavrla gospodarsko rast in imela škodljive učinke tudi za razvijajoče se države, ob tem opozarja glavni ekonomist IMF Pierre-Olivier Gourinchas. Glavni tveganji za počasnejše nižanje inflacije vidi v rasti cen storitev in plačnih pritiskih.

V IMF so ob tem znova izrazili zaskrbljenost zaradi postopnega razkroja svetovnega multilateralnega trgovinskega sistema in enostranskega uvajanja carin in pozvali h konstruktivnemu multilateralnemu sodelovanju.