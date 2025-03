Individualni naložbeni računi bodo krepili kapitalski trg

Slovenija bo izdala novo, drugo serijo ljudskih obveznic. Vpis bo med 10. in 21. marcem, obveznice pa bodo izdane 28. marca. Obveznice bodo imele fiksno obrestno mero 2,75 odstotka, njihova ročnost bo tri leta. Obseg izdaje ne bo omejen, cilj pa je podoben odziv kot lani, ko je država izdala za 260 milijonov evrov obveznic. Republika Slovenija je sicer pred kratkim imetnikom prve serije izplačala obresti. Z Igorjem Štembergerjem, predsednikom uprave borznoposredniške družbe Ilirika, smo se pogovarjali o razvoju slovenskega trga kapitala.

V pripravi je nova izdaja ljudske obveznice. Kakšne so izkušnje s prvo izdajo?

Izdaja ljudskih obveznic je bila gotovo pozitiven in koristen produkt za vse državljane Republike Slovenije, ki ga je ponudilo ministrstvo za finance. Po letu dni od izdaje je zadovoljstvo kupcev obveznic še vedno veliko – tako zaradi visoke obrestne mere, ki so jo prejeli, kot tudi zaradi stalne likvidnosti na ljubljanski borzi, na kateri so kupci obveznic te lahko kadarkoli predčasno prodali, če so potrebovali likvidna sredstva, denar. Ne nazadnje je kar 6800 državljanov Republike Slovenije za ta namen odprlo trgovalni račun, ki ga pred tem niso imeli, kar jasno kaže, da je država s tem spodbudila zanimanje vlagateljev in razvoj kapitalskega trga.

Prihodnje leto bo začela kotirati Vzajemna. Kakšno dinamiko to prinaša na trg?

Zelo pomembno je, da je ministrstvo za finance pripravilo predlog zakona, po katerem bodo delničarji delnice Vzajemne zavarovalnice lahko vključili v individualne naložbene račune (INR) kot stvarni vložek, poleg predvidenih denarnih sredstev. To bo po mojem mnenju gotovo pritegnilo skoraj vse nove delničarje Vzajemne zavarovalnice, da delnice sprejmejo in jih vložijo v individualne naložbene račune (INR), saj tako s sprejetjem delnic Vzajemne zavarovalnice ne bodo imeli stroškov trgovalnega računa.

Drugi ključni dejavnik je dolgoročna lastniška strategija – ali se bo na novo privatizirana zavarovalnica strateško povezala s katerim od večjih domačih ali tujih zavarovalnic. Ta odločitev bo gotovo bistveno vplivala na ceno delnic Vzajemne zavarovalnice.

SBI je letos zrasel za več kot 20 odstotkov. Kateri bi bili lahko razlogi za to?

Slovenski borzni indeks SBITOP že drugo leto zaznava pospešeno rast, pri čemer številna domača borzna podjetja ostajajo ugodno vrednotena. Borzna podjetja v indeksu​ SBITOP so v povprečju nizko zadolžena, izkazujejo stabilno rast poslovanja ter vlagateljem izplačujejo atraktivne dividende. Pomemben dejavnik je tudi pričakovana uvedba individualnih naložbenih računov (INR), ki je že spodbudila zanimanje vlagateljev, dodatno podporo pa zagotavlja zniževanje obrestne mere v Evropi. Vse večje zaupanje vlagateljev potrjuje tudi občutno lansko povečanje prometa na ljubljanski borzi. Kljub pozitivnim trendom je zaradi nedavne hitre rasti na delniškem trgu ljubljanske borze nujna previdnost – vlagatelji naj skrbno proučijo objave poslovnih rezultatov in napovedi podjetij, nič pa tudi ni narobe, če si za razumevanje vrednosti delnic poiščejo strokovno finančno pomoč.

Ministrstvo za finance uvaja zasebne varčevalne račune. Kako ocenjujete ta ukrep?

Uvedba individualnih varčevalnih računov je jasen in logičen korak v razvoju EU in prizadevanjih za krepitev kapitalskega trga. Pobuda sledi viziji gospoda Enrica Lette o prenovi evropskega gospodarstva ter prizadevanjem gospoda Maria Draghija za usmerjanje kapitala v razvoj podjetij v EU. V preteklih letih je evropski kapital odtekal v ZDA, kjer so trgi globlji in donosnejši, kar je evropska podjetja puščalo podkapitalizirana. Pričakovati je, da bo uvedba individualnih varčevalnih računov (IVR) pozitiven in koristen produkt ​spodbudila zanimanje malih vlagateljev za investiranje na kapitalskih trgih ter pripomogla k razvoju dolgoročnega varčevanja na delniških trgih v Sloveniji in EU.