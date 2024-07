Inflacija letos na obrnjenem toboganu

Letna inflacija pri nas se je sicer konec junija spustila na 1,5 odstotka, kar je bilo najmanj po juniju 2021 in manj tudi od aktualnega povprečja evrskega območja (2,5 odstotka), a v prihodnjih mesecih, zlasti pa ob koncu leta, naj bi znova dobila pospešek navzgor. Iz julijskih napovedi skupine Consensus izhaja, da naj bi v januarju 2025 zabeležili precej višjo, 3,5-odstotno letno rast cen, pot do zaželene dvoodstotne letne inflacije pa bo očitno še dolga.

Infografika Delo

»Podoba letne inflacije bo v prihodnjih dvanajstih mesecih v obliki obrnjenega tobogana, saj se bo naprej zniževala, potem pa bo začela strmo naraščati in se bo le počasi umirjala,« slikovito napoveduje glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc. »Po naši osrednji oceni se bo inflacija na letni ravni v tretjem četrtletju 2024 približala enemu odstotku, potem pa se bo do decembra z veliko verjetnostjo povečala na tri odstotke.«

Sogovornik vidi ključni razlog za ta gibanja v »učinku osnove, ki odraža visok mesečni padec cen v novembru in decembru 2023. Ta je bil netipičen in posledica oprostitve plačevanja prispevka za obnovljive vire energije (OVE) in soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), hkrati pa so se takrat pocenili še naftni derivati. Za lažje razumevanje naj pojasnimo na primeru mesečnih sprememb pričakovan učinek osnove. V drugem polletju namreč pričakujemo skromno rast cen (0,1 odstotka na mesečni ravni), pa vseeno pričakujemo dvig letne inflacije z 1,5 odstotka v juniju na tri odstotke v decembru.«

Analitiki GZS ob tem še ocenjujejo, da bo pri nas letna inflacija večino leta 2025 vztrajala nad tremi odstotki. To pripisujejo tako spremembam reguliranih cen kot pričakovanjem o nekoliko višjih cenah energentov, med njimi predvsem naftnih derivatov. »Kar zadeva povprečno letno inflacijo v 2024, ocenjujemo, da bo znašala 2,3 odstotka, v naslednjem letu pa 3,3 odstotka, v 2026 pa 2,9 odstotka. Dinamika cen upošteva relativno ugodne okoliščine za realno gospodarsko rast, kar pomeni, da se bo storitvena inflacija v tem obdobju gibala med dvema in tremi odstotki.«

Na dvig inflacije računajo tudi na Umarju in v BS

Ponoven dvig inflacije v prihodnjem letu so sicer predvidele tudi druge domače institucije. Umar je v svojo letošnjo pomladanski napovedi predvidel, da se bo povprečna letna inflacija za lanskih 7,4 odstotka letos znižala na 2,7 odstotka, v 2025 naj bi se zvišala na 3,4, v 2026 pa znova znižala na 2,2 odstotka. »Inflacija se bo večji del letošnjega leta postopoma umirjala, konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta pa se bo zaradi učinka osnove in izteka ukrepov za zajezitev visokih cen energentov predvidoma nekoliko okrepila. Ocenjujemo, da se bo dvema odstotkoma približala leta 2026.«

Tudi v Banki Slovenije so v junijskih gospodarskih napovedih predvideli, da se bo povprečna medletna inflacija z letošnjih 2,4 odstotka v 2025 zvišala na tri in se nato v 2026 znižala na 2,3 odstotka.